ºå¿À¥É¥é1Î©ÀÐÀµ¹¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×µå³¦¤Î¥«¥º¤Ë¤Ê¤ë¡¡À®¿Í¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡È20Ç¯°Ê¾åÁª¼ê¡É·è°Õ¿·¤¿
¡¡ºå¿À¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÂè2¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ¤¬11Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÎÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤Ï¡¢58ºÐ¤ÇJ3Ê¡Åç¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦»°±ºÃÎÎÉ¤Î¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Âè°ìÀþ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÇØÃæ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¶¦´¶¤â¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¤¤ç¤¦12Æü¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¼«¿È¤â20Ç¯°Ê¾åÀï¤¨¤ë¡ÈÄ¹¼÷Áª¼ê¡É¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¤Î³Àº¬¤òÄ¶±Û¤·¤¿Â¸ºß¤Ë¡¢Âº·É¤ÎÇ°¤ò¿¼¤á¤¿¡£¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎ©ÀÐ¤¬¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀè¤òÁö¤ëÃË¤ÎÇØÃæ¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ó¥°¥«¥º¡×¤À¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤¦¡£Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÎÁ°Àþ¤ÇÀï¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤Ç59ºÐ¤È¤Ê¤ë»°±ºÃÎÎÉ¡£Î©ÀÐ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿03Ç¯¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë36ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢J1¿À¸Í¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ëº£¤Ê¤ª¸½ÌòJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡£Æ±¤¸¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¶¦´¶¤â¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¡¢¤¤ç¤¦12Æü¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡È20Ç¯°Ê¾åÁª¼ê¡É¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤â¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ê20Ç¯°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤â¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌîµå¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¥¤¤ÊÌîµå¤ò°ìÇ¯¤Ç¤â¡ÊÄ¹¤¯¡ËÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¡£¼«¿È¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£
¡¡µå³¦¤Î¡ÈÄ¹¼÷Áª¼ê¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢50ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿»³ËÜ¾»¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï49ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÉÍºê¿¿Æó¡ÊºåµÞ¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ÏÉè¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ï¡½¡½¡£22ºÐ¤Î¼ã¤ÌÔ¸×Àï»Î¤Ï¡Ö¿©»öÌÌ¡¢¿çÌ²¡¢À¸³èÌÌ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢µ»½Ñ¤È¤«¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¼ã¤µ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤«¤éÀ°¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¤«¤é¿ô½½Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡20Ç¯¸å¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡£½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤À¤±¤Ï¥Ö¥ì¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò¤º¤Ã¤È´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÌÔ¸×¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¤¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¯¸Â¤êÂè°ìÀþ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¡Ö¥¥ó¥°¥Þ¥µ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤¬¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤À¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡Í®¹á¡Ë