¾®Àã¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î¡ÈÍ¶²ýÌ¤¿ë»ö·ï¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤ì¡¢Í¶²ý¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×·»¤È»Ð¤¬¡Èµß½Ð¡É
¡¡½÷Í¥¤Î¾®Àã¡Ê49¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡ÈÍ¶²ýÌ¤¿ë»ö·ï¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àã¤Ï¡Ö5ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡Ä¤¢¤ì¡¢Í¶²ý¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë¡¢Êì¤Ë¡È¤ª²Û»Ò¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤¦¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ»Ð¤È·»¤È°ì½ï¤Ë¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡¢¡£
¡¡3¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤Î½ê¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®Àã¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¢¤²¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡È¤¦¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ò»Ð¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤Æ¡¢¡È¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ·»¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢·»¤¬»ä¤òÏ¢¤ìÌá¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë»Ð¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡»Ð¤Ï²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÌïÀ¸¡Ê50¡Ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¾®Àã¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¾®Àã¤Ï»Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ð¤ËÀ¨¤¯»Ù¤¨¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£