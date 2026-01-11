¡Ö¼ê¼è¤ê32Ëü±ß¡×45ºÐÃËÀ¡¢Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¸«¤ÆØ³Á³¡ÄÆüËÜÃæ¤Ç¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¯ÃæÎ®ÁØ¡×¤¬¼¡¡¹¤ÈÉÏº¤²½¤·¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â
µëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼À¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£ºÇ¿·Ä´ºº¤«¤é¤ß¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Êª²Á¤Î¾å¾º¤ËÄÂ¾å¤²¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ÏÌÜ¸º¤ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÀáÌó¤â¤â¤¦¸Â³¦¡×¼ê¼è¤ê32Ëü±ß¡¦45ºÐÃËÀ¤ÎÃ²¤
ÅÔÆâ¤ÎÃæ·øÊªÎ®²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëº´Æ£·òÆó¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉõÅû¤ò³«¤±¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Î·î¼ý¤Ï¼ê¼è¤ê¤ÇÌó32Ëü±ß¡£ºÊ¡Ê42ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ÈÃæ³ØÀ¸¡¢¾®³ØÀ¸¤Î2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÍÜ¤¦4¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆÄã¤¤Ç¯¼ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Ï¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½µËö¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè·î¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó10Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤Î½ÎÂå¤Ê¤É¤Î¶µ°éÈñ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÊª²Á¹â¤Ç¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢µëÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â±¦¤«¤éº¸¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤¹¡£ºÊ¤â¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤ò¤·¤Æ·î8Ëü±ß¤Û¤É²È·×¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ýÆþ¤Ï¡ÖÃÍ¾å¤¬¤êÊ¬¡×¤ÎÊäÅ¶¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤Ï¡ØÆÃÇä¤ÎÍñ¤¹¤é¹â¤¤¡Ù¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï1¥Ñ¥Ã¥¯200±ß°Ê²¼¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¤â¤¦¡Ä¡Ä¡£»ä¤Î¾®¸¯¤¤¤Ï·î3Ëü±ß¤«¤é2Ëü±ß¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃëÈÓ¤â²È¤«¤é»ý»²¤Ç¤¹¡×
¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÀé±ßÄøÅÙ¤Î¾ºµë¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤Î¾å¾ºÊ¬¤òÏÅ¤¦¤³¤È¤Ê¤ÉÅþÄì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ØÍè¤Æ¡¢Íê¤ß¤Î¹Ë¤À¤Ã¤¿¡ÖÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Ï·øÄ´¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»Ùµë³Û¤ÏÁÛÄê¤è¤ê2³ä¤Û¤É¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Î¼Ö¸¡Âå¤ä¡¢²õ¤ì¤«¤±¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨ÈñÍÑ¤ò¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÇÏÅ¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·×²è¤¬¤¹¤Ù¤Æ¶¸¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÃæÎ®²ÈÄí¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÉÏº¤ÁØ¤ËÊÒÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤Ê¬¤À¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡ØÄÂ¾å¤²¡Ù¤È¤«¡Ø¹¥½Û´Ä¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤ÎÏÃ¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ÎÀè¡¢À¸³è¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
Åý·×¤¬Ë½¤¤¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¤ÎÀµÂÎ
¤½¤¦¤·¤¿¸Ä¿Í¤Î¼Â´¶¤ò¡¢Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2026Ç¯1·î8Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿2025Ç¯11·îÊ¬¤Î¡ØËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡ÊÂ®Êó¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç2.8%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç11¥õ·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢µëÍ¿¤Î³ÛÌÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÌ¾ÌÜÄÂ¶â¡×¼«ÂÎ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¶âµëÍ¿Áí³Û¤Ï31Ëü0,202±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ0.5%Áý¤È47¥õ·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÀª¤¤¤ÇÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î»»½Ð»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï3.3%¤â¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÄÂ¾å¤²¸ú²Ì¤ò´°Á´¤ËÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖµëÎÁÂÞ¤ÎÃæ¿È¤Ï¾¯¤·Áý¤¨¤¿¤¬¡¢¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¨¤ëÊª¤ÎÎÌ¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Îµ¶¤é¤¶¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¸º¾¯¡×¤Ç¤¹¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿µëÍ¿¡×¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç17.0%¸º¤ÈÂçÉý¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï11·î¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ùµë»þ´ü¤Î¥º¥ì¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤¬°ì»þ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍÞÀ©·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃû¸õ¤È¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
´ðËÜµë¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤¬Êª²Á¾å¾º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢²È·×¤ÎÀÖ»úÊäÅ¶¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Þ¤Ç¤â¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ´ÖÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊª²Á¤Î¾å¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¡¢µëÎÁ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤â¡¢Êë¤é¤·¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¿ô»ú¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë½Õ¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£