´õ¶õ¡¢¡È18ºÐ¡É¤Î¶Á¤¤À¤±¤Ç¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡× ¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¤ÈÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦´õ¶õ(¤Î¤¢)¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¼«¿È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿4¤Ä¤Î¿¶Âµ¤òÃå¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦12Æü¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¡¢Å¹Æ¬¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
´õ¶õ
18ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿´õ¶õ¤Ï¡Ö17ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼Ö¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£17ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡È¹â¹»À¸¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö18ºÐ¤È¤¤¤¦¶Á¤¤À¤±¤Ç¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ç¯Îð¤ÎÊÑ²½¤òÁÇÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
À®¿Í¼°¤¬¡Ö´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÆü¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡Ö1Ç¯Á°¤Ë¤³¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¡¢²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬°ì¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¼þ¤ê¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢18ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ®½Ï¤·¤¿´¶¼Õ¤Î»ÑÀª¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤È¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï°Õ³°¤Ê·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡¢¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿·ÂÎÁà¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡È½é¤á¤Æ¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î±¿Æ°²ñ¡£¡Ö¾®3¤Îº¢¤«¤é¡È6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é±þ±çÃÄÄ¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÃÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ÝÇ½¤ÎÆ»¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¸å¤Î¤³¤È¡£¡Ö¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÆÍÁ³¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤ÎÁêÃÌ¤ò°ìÈÖ¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÉã¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡£¡Ö¼Ö¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë»þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡È¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È²¡¤·¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¡¢18ºÐ¤Îº£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈºÇ½é¤Î°ìÊâ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
»£±ÆÃæ¡¢¼·¸Þ»°Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Ç¤Î´õ¶õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«¤»¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤½¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç·ÈÂÓ¤Î¥«¥á¥é¥í¡¼¥ë¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¿å¿§¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃåÊª¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¡È¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡É¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥«¥á¥é¥í¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô¾Ð¤Ã¤Æ¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ(¾Ð)¡£Äï¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¼·¸Þ»°¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡×¤È¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹´õ¶õ¡£ÍÄ¾¯´ü¤Îµ²±¤È¡¢º£²ó¤Î¿¶Âµ»£±Æ¤¬¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó»£±Æ¤·¤¿¿¶Âµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤ÇÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿4Ãå¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º°ìÌÜ¹û¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁ´Éô°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸¿Í¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¾´¶¤ÇÁª¤ó¤À¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¶Âµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î¡È¹¥¤¡É¤¬ÁÇÄ¾¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦1ÃåÌÜ¡§¡ÖÇò¤ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âµ¤ÎÂç¤¤Ê¤ª²Ö¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿¶Âµ¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¡ÈËÜÅö¤Ë¥¶¡¦½÷¤Î»Ò¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¦2ÃåÌÜ¡§¡Ö¶ß¸µ¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£À¶Á¿¤ÇÂç¿Í¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃ¸¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¿¶Âµ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦3ÃåÌÜ¡§¡Ö¥ì¡¼¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿§¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ¥ì¡¼¥¹¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦4ÃåÌÜ¡§¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ô¥£¥é¥ó¥º¤¿¤Á¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤·¤¿¿¶Âµ¤Ç¡¢¹õ¿§¤ÏÉáÃÊ¤Î»äÉþ¤Ç¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¿¶Âµ¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î»£±Æ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Î³ÑÅÙ¤ä»ÑÀª¤Ê¤É°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¡È4LOOK¡É¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤¬Á´Éô°ã¤¦¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤âÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
´õ¶õ¤Ï¡¢2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¸½ºß¹â¹»3Ç¯À¸¡£2024Ç¯11·î26Æü17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï360Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤×¤Ë¤ë¤ó¤º(¥Ð¥ó¥À¥¤)¤ÎTVCM¤ä¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥º(¥±¥í¥Ã¥°)¤Î¹¹ð¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢TGC¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´õ¶õ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
