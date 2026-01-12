²¬Â¼Î´»Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¼è¤êÃÖ¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡Ä¡ª¡©¡¡Ææ¤Î¾è¤êÊª¤¬¶õ¤òÈô¤Ö¡ª¥¥¿¡¢¥ß¥Ê¥ß¤Ë¤Ä¤°¡¢ÂçºåÂè£³¤ÎµòÅÀ¡Ö¥Ò¥¬¥·¡×¤Ã¤Æ¤É¤³¡©
1·î12Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¤¬¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÃÏ¸µ¤Î´ØÀ¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¡¢Í¾À¸¤ò²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë³¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö²¬Â¼¤Ë½»¤ó¤ÇÍß¤·²á¤®¤ë³¹¡×¥·¥êー¥º¡£43²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ìë¤Ï¡¢¥¥¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ß¥Ê¥ß¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÂçºåÂè£³¤ÎµòÅÀ¡Ö¥Ò¥¬¥·¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥Ò¥¬¥·¤È¤ÏJR´Ä¾õÀþ¤Î±¦È¾Ê¬¡¢µþ¶¶¤«¤é¿¹¥ÎµÜ¤¢¤¿¤ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤ÈÂçºå¾ë°Ê³°¤Ï²¿¤â¤Ê¤¯¡¢¾¼ÏÂÉ÷¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë²¼Ä®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÂçÀª¤Î¼ã¼Ô¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¡¢Ææ¤Î¾è¤êÊª¤¬¶õ¤òÈô¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï1²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÍ½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡ª¡©
¼Â¤Ï¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤¹¤ë¥Ò¥¬¥·¤Ï¡¢²¬Â¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿Âçºå¾ë¸ø±à¤¬¤¢¤ë»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡£²¬Â¼¤Ë¡Ö¥ëー¥Ä¤Ï¥Ò¥¬¥·¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤ë³¹¤À¤¬¡¢º£¤Ê¤¼À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òË¶¤¹¤ë¡£
¥Ò¥¬¥·¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¹¤¬¡¢¿¹¥ÎµÜ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿³¹¤Ïº£¡¢¡Ö³Ø¡×¡Ö¸òÄÌ¡×¡ÖÍ·¡×¤Î£³¤Ä¤ÎÃì¤ò·Ç¤²Âç³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï2025Ç¯¡¢ËèÆüÌó6000¿Í¤¬ÄÌ¤¦Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÃÂÀ¸¡£¤Þ¤¿2028Ç¯¤Ë¤ÏÃÏ²¼Å´¤Î¿·±Ø¤¬ÃÂÀ¸Í½Äê¤Ç¡¢£±Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Î¥¢¥êー¥Ê¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤¿¤À¤Î¶õ¤ÃÏ¤À¤Ã¤¿ÆñÇÈµÜ¡Ê¤Ê¤Ë¤ï¤Î¤ß¤ä¡ËÀ×¤Ë¤â¡¢¸ø±à¤È°û¿©Å¹¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿»ÜÀß¤ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤¬ÃÂÀ¸¡£½ÉÇñµÒ°Ê³°¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ËþºÜ¤È¡¢¿¹¥ÎµÜ¤Ï²¬Â¼¿Æ»Ò¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½¼¼Â¤¹¤ë³¹¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢¿¹¥ÎµÜ¤ÎËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµþ¶¶¤âºÆ³«È¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÂç¥Ë¥åー¥¹¤¬¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ£³Ê¬·÷Æâ¤Ë¤Ç¤¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£Éô²°¤«¤éÂçºå¾ë¤¬Ë¾¤á¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ºÇ¾å³¬¤Î£´Éô²°¤Ï¡¢124Ê¿ÊÆ¤â¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤À¡£²¬Â¼¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¼è¤êÃÖ¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤ÎÉô²°¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡Ä¡©¡¡©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤Êµþ¶¶¤À¤¬¡¢ºÇ¿·»ÜÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¼Ä®¾ð½ï¤â¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¡£¤½¤³¤Ç²¬Â¼¤¬°Â¤é¤²¤ëµþ¶¶¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ä«£¹»þ¤Î³«Å¹¤«¤éµÒÂ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤Âç¿Íµ¤¤ÎÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¡£°ìÊâÆþ¤ì¤ÐÁ´°÷¤¬¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÆø¤ï¤¤¤ÎÅ¹¤Î£±Æü¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æµþ¶¶¤ÇËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¢öµþ¶¶¤Ï¤¨¤¨¤È¤³¤À¤Ã¤»¡×¤Î£Ã£Í¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾¼ÏÂ¥ª¥¢¥·¥¹¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥°¥é¥ó¥·¥ã¥Èー¡×¡£ÂçÍá¾ì¤äµðÂç¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÃË¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¾¼ÏÂ¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥¬¥·¤ò¸ì¤ë¾å¤ÇËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬Äá¶¶¡£Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤«¤é¥³¥ê¥¢¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÂçºå¤¤Ã¤Æ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ë¡£Ï¢Æü¡¢¥³¥¹¥á¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ºÇ¿·¥°¥ë¥á¤òµá¤á¤ë½÷»Ò¤¿¤Á¤ÎÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ê¥¢¥¿¥¦¥ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ª¥â¥Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¡£¤½¤³¤Çº¬°Å¤ÇÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤²¬Â¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤¬¾¡¼ê¤Ë²¬Â¼¤ÎÂèÆó¤Î¥ª¥â¥Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£³¹¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥ª¥â¥Ë¤¬¡¢´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤ò±Ä¤à¿¿µª¥ª¥â¥Ë¡£Ìó30Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤ØÍè¤¿¥ª¥â¥Ë¤¬ºî¤ëÀäÉÊÎÁÍý¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¡¢Å¹¤ÏÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¥â¥Ë¤ÎÅÜÅó¤Î£±Æü¤ËÌ©Ãå¤·¡¢ÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥ª¥â¥Ë¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤òÃµ¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌ©Ãå¤ÎºÇ¸å¡¢¾ð¤¬¿¼¤¤¥ª¥â¥Ë¤Ë¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤Î¥ª¥â¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¥ª¥Õ¥¡ー¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥â¥Ë¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡Ä¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¿·µì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì²á¤®¤ë¥Ò¥¬¥·¥¨¥ê¥¢¡£²û¤«¤·¤Î¥°¥é¥ó¥·¥ã¥Èー¤ä³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥ê¥¢¥¿¥¦¥ó¤Ê¤É²¬Â¼¤¬¿´¼æ¤«¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º£²ó¤³¤½²¬Â¼¤Ï°Ü½»¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼Î´»ËMC¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£12Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¤è¤ë11»þ10Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£