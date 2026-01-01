¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖWÇÕ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ª¤«¤·¤¤¡×WÇÕÉÔ»²²Ã¹ñ¤¬²÷¿Ê·â¡ª¡È¥¢¥Õ¥ê¥«£³°Ì¡É¤Ë´°¾¡¤Ç¥Í¥Ã¥È¶ÃØ³¡ª¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂ»¼º¡×¡Ú¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¸½ÃÏ£±·î10Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡47Ê¬¤Ë¼çË¤¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥á¡¼¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë¤â¥¨¥¤¥³¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç²ÃÅÀ¡£¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï13ËÜÂÐ£³ËÜ¤È¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«£³°Ì¡Ê34°Ì¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï38°Ì¤Ç£µ°Ì¡Ë¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Ê¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤ä¤·¡×
¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂ»¼º¡×
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¸«¤¿¤¤¤è¤Ê¡£¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£ÆüËÜ¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤½¤¦¡£¤³¤Î¹â¤µ¥¨¥°¤¤¤ï¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ó¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯ÅÙ¤·¤Æ¤ë¥Þ¥¸¤Ê¤Ë¤³¤ì¡×
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¥Á¡¼¥àÊø²õ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Û¤ó¤ÈÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦¡×
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¡¢FIFA¥é¥ó¥¯11°Ì¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«£±°Ì¤Î¥Û¥¹¥È¹ñ¥â¥í¥Ã¥³¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×
¡¡47Ê¬¤Ë¼çË¤¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥á¡¼¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë¤â¥¨¥¤¥³¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç²ÃÅÀ¡£¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï13ËÜÂÐ£³ËÜ¤È¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«£³°Ì¡Ê34°Ì¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï38°Ì¤Ç£µ°Ì¡Ë¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Ê¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤ä¤·¡×
¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂ»¼º¡×
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¸«¤¿¤¤¤è¤Ê¡£¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£ÆüËÜ¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤½¤¦¡£¤³¤Î¹â¤µ¥¨¥°¤¤¤ï¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ó¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯ÅÙ¤·¤Æ¤ë¥Þ¥¸¤Ê¤Ë¤³¤ì¡×
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¥Á¡¼¥àÊø²õ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Û¤ó¤ÈÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦¡×
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¡¢FIFA¥é¥ó¥¯11°Ì¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«£±°Ì¤Î¥Û¥¹¥È¹ñ¥â¥í¥Ã¥³¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×