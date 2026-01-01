PL³Ø±à¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡OB²ñÄ¹¡ÖÌîµåÉô¤ÎÉü³è°ÊÁ°¤Ë³Ø¹»Â¸Â³¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡PL³Ø±à¡ÊÂçºå¡ËÌîµåÉôOB¤Îº©¿Æ²ñ¤¬Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡OB²ñÄ¹¡Ê¸½¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹CBO¡Ë¤¬¡ÖÌîµåÉô¤ÎÉü³è°ÊÁ°¤Ë³Ø¹»Â¸Â³¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºß¹»À¸¤¬39¿Í¤Î¤ß¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤é½ÐÀÊ¤·¤¿88¿Í¤Ë¡ÖÂçÊÑ¸·¤·¤¤¾õ¶·¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ï3Ç¯À¸1¿Í¤¬3·î¤ÇÂ´¶È¤·¡¢ºÆ¤ÓÉô°÷¥¼¥í¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Îº©¿Æ²ñ¤Ç¤Ï30ºÐ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÍèÇ¯5·î³«ºÅ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£·¬ÅÄ²ñÄ¹¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡Ê³Ø¹»¤ò¡Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£