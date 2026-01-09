µÞ¼ÐÌÌ¤Î¡ÖÊ¿²È¤ÎÍî¿ÍÅÁÀâ¡×½¸Íî¡¢Ìµ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë°¦¸¤¥é¥Ã¥·¥å¤È°Ü¤ê½»¤ß£¶Ç¯
¡Î¥é¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ï¡ã£·¡ä
¡¡¹âÃÎ»ÔÆâ¤«¤é¼Ö¤ÇÌó£²»þ´Ö¡£
¡¡ºÙ¤¤»³Æ»¤òÁö¤ë¤È¡¢É¸¹âÌó£·£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÞ¼ÐÌÌ¤ËÊÂ¤Ö²È²°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¹âÃÎ¸©¿ÎÍäÀîÄ®¤ÎÄØ»³¡Ê¤Ä¤Ð¤ä¤Þ¡Ë½¸Íî¤À¡£Ê¿°ÂËö´ü¡¢¸»Ê¿¹çÀïºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÅ¥Î±º¤ÎÀï¤¤¤Ç³¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿°ÂÆÁÅ·¹Ä¤ÈÊ¿²È¤Î»ÄÅÞ¤¬À¸¤±ä¤Ó¡¢ÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¶õ¤²È¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¡¢Èª¤ÏÁðÌÚ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½¸Íî¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤òµî¤ê¤Ê¤¬¤éÌá¤Ã¤ÆÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡½¸Íî¤Ë¤Ï£±£¹£µ£µÇ¯¤Ë£´£¸À¤ÂÓ£²£´£µ¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÃæÆâ·ò°ì¤µ¤ó¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï£µ£¹Ç¯¡£¾¦Å¹¤äÅÅ¼Ö¡¢¥Ð¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÅÄ¼Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤Î»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££·£µÇ¯¡¢Â¾¤ÎÆ±À¤Âå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë½¸Íî¤ò½Ð¤¿¡£¹âÃÎ»Ô¤Î¿©ÆùÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é²ÈÄí¤òÃÛ¤¡¢£´¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤¿¡£
¡¡£²£°£°£³Ç¯¤ËÉã¤¬»àµî¤·¤¿¡£¸ÅÎ¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î¤¿¤á¡¢½µËö¤ò½¸Íî¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£
¡¡¼Â²È¤ÎÂ¢¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤ÎÉ¶¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¶§ºî¤ËÅÙ¡¹¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Êì¤ÏÃ¯¤âµ²¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤¿¹ø¤ò¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¼ý³Ï¤·¤¿¥Ò¥¨¤òÉ¶¤ËµÍ¤á¡¢Ãß¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÁÄ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À»³¤ÇÀÚ¤êÅÝ¤·¤¿¥Ò¥Î¥¤Î´ÝÂÀ¤ÎÇ¯ÎØ¤ò¿ô¤¨¤ë¤È¡¢Éã¤¬È¾À¤µª¤Û¤ÉÁ°¤Ë¿¢¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÎÓ¶È¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¡£¥Ò¥Î¥¤ò¿¢¤¨¤ì¤Ð»ÒÂ¹¤ÎÀ¸³è¤Ï°ÂÂÙ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡Âå¤ËÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿Î¾¿Æ¤Î»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÀè¿Í¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤ò¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¡£
¡¡£±£±Ç¯¤ËÊì¤¬Î¹Î©¤Ã¤¿¸å¤â»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ£±£¹Ç¯¡¢½¸Íî¤Ë¤¿¤À°ì¿Í»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ËÆþ¤ê¡¢Äê½»¼Ô¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÄØ»³¤È¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÄØ»³¤ÇÀ¸¤¤ë¡×¡£¤½¤¦·è¤á¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯½Õ¡¢£¶£°ºÐ¤ÇÁá´üÂà¿¦¤·¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¡¢°¦¸¤¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤ÈÃÛ£¸£°Ç¯°Ê¾å¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î¼Â²È¤Ë°ì¿Í¤Ç°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£Í£°ì¤Î½»Ì±¤Ç¤â¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î½»Ì±¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ³¤á¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Æ»¤òÊ¤¤Ã¤¿ÁðÌÚ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Êì¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÈª¤Ç¤Ï¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥¥¦¥¤¤Ê¤É¤òºÏÇÝ¤·¤¿¡£ÍÜËª¤â»Ï¤á¡¢¡ÖÈë¶¡×¤ÎËªÌª¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ»ºÉÊ¤ÎÄ¾Çä½ê¤ËÇ¼ÉÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Ê¿²È¤ÎÉð¾¤é¤ÎÎî¤ò°Ö¤á¤ëÅÁÅý¤Î¡ÖÄØ»³ÂÀ¸ÝÍÙ¤ê¡×¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÍÙ¤ê¼ê¤Ï¿ô½½¿Í¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¼Â²È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É½¸Íî¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¿ô¿Í¤ÇºÙ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÆâ¤µ¤ó¤ÏÊÝÂ¸²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ë¼ê¤òµó¤²¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÉñÂæ¤äÂÀ¸Ý¤ò¼êÆþ¤ì¤·¤¿¡£½¸Íî¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢ËèÇ¯£¶·î¤È£¸·î¡¢¤ªÆ²¤ÇÍÙ¤ê¤òÊôÇ¼¤·¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤¬½¸Íî½Ð¿È¤È¤¤¤¦ÊÝÂ¸²ñ¤ÎÉû²ñÄ¹¡¢ÂíËÜ¹ÉÊ¿¤µ¤ó¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡ÖÂÀ¸ÝÍÙ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡°Ü½»¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯£¶Ç¯¡£µ¨Àá¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤¿Èþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ëÉ÷·Ê¤ä¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¡£¤É¤ì¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡×¤È¡¢½¸Íî½Ð¿È¼Ô¤¬´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢°Ü½»¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤âË¬¤Í¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î·èÃÇ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£¤Ï¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤¨¤ë¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¡¢¼Â²È¤ÎÎÙ¤Ë¥æ¥º¤ÎÉÄÌÚ¤ò¿¢¤¨¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤¬¤¤¤Ä¤«·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¼Â¤ò¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÊ¬Àè¤À¤í¤¦¡£¡ÖÄØ»³¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤¿Î¾¿Æ¤äÀè¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âÂÎ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê¾åËü½ÓÌï¡¢¤ª¤ï¤ê¡Ë
¡Î¤¢¤È¤¬¤¡ÏÃæÆâ·ò°ì¤µ¤ó
¡¡½¸Íî¤ÎÎò»Ë¤¬ÅÓÀä¤¨¤ì¤Ð¡¢¸µ¤Ë¤ÏÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜÃæ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÚÃÏ¤¬Áý¤¨¡¢¼ä¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄØ»³¤Ï¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¡¢½¸Íî¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£