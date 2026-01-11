Ãæ¹ñ·³¡ÖÂæÏÑ¾åÎ¦·±Îý¡×¡¢¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¤âÅêÆþ¡ÄÌ±´ÖÂç·¿Á¥¤ÈÂÐ´ß¤Ç¹çÆ±±é½¬
¡¡Ãæ¹ñ·³¤Î¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¤ÈÌ±´Ö¤ÎÂç·¿²ßÊªÁ¥¤¬£²£°£²£µÇ¯²Æ¡¢ÂæÏÑÂÐ´ß¤Ë¶á¤¤Ãæ¹ñÆîÉô¡¦¹Åì¾Ê¤Î²¹ç¤Ç¡¢¾åÎ¦·±Îý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹çÆ±±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¿Í¹©±ÒÀ±¤Î²èÁü¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¿¯¹¶¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬·³Ì±°ìÂÎ¤Ç¾åÎ¦ºîÀïÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÆ°¤¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÒÀ±²èÁü¤Î¤Û¤«¡¢Á¥¤Î°ÌÃÖ¤ä¿ËÏ©¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁ÷¼õ¿®¤¹¤ë¡ÖÁ¥Çõ¼«Æ°¼±ÊÌÁõÃÖ¡Ê£Á£É£Ó¡Ë¡×¤Î¹ÒÀ×¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£²£µÇ¯£··î£±£¶Æü¡¢¹Åì¾ÊÝèÈø»Ô¤Î²¹ç¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬ÀÜ´ß»þ¤Ë¼«Áö¤·¤Æ¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ëÂç·¿²ßÊªÁ¥¡Ö£Ò£Ï¡½£Ò£ÏÁ¥¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ¥Çõ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÊý¤Ë£±£±Î¾¤Î¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤¬£±Îó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÒÀ±²èÁü¤Ç¤Ï¡¢£±£±Î¾¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÇòÇÈ¤òÎ©¤Æ¤Æ¹ÒÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Æ±Á¥¤Ï¼þÊÕ¤ËÇÈ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¤Ï²¹ç¤Ë¤¤¤ëÁ¥Çõ¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¡¢º½ÉÍ¤Ê¤É¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¾åÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ê¼°÷¤äÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÍ¢Á÷¤ò¼ç¤ËÃ´¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬ÀìÌç¤ÎºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¤Î¾®¸¶ËÞ»Ê¡¦¾åÀÊ¥Õ¥§¥í¡¼¤Ï¡¢¡Ö¾åÎ¦ºîÀï¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÍÎ¾å¤Ç£Ò£Ï¡½£Ò£ÏÁ¥¤«¤é¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¤ò¹ß¤í¤·¤¿¤ê¡¢ÅëºÜ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤ÏÍ¢Á÷Ç½ÎÏÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢£Ò£Ï¡½£Ò£ÏÁ¥¤òÆ°°÷¤·¤Æ¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¤ò±¿¤Ó¡¢ËÉ¸æÂ¦¤¬Í½Â¬¤·¤Ë¤¯¤¤ÃÏÅÀ¤«¤é¾åÎ¦¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡±é½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥¤Ï¡¢£Á£É£Ó¤Î¾ðÊó¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎÂç¼ê³¤±¿²ñ¼Ò¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë£Ò£Ï¡½£Ò£ÏÁ¥¡ÖÉáÂËÅç¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¥Çõ¤ÎÆÃÄ§¤È±ÒÀ±²èÁü¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢·Á¾õ¤äÂç¤¤µ¤â¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÂËÅç¤Ï¡¢Ãæ¹ñËÌÉô¡¦Þß³¤¤ËÌÌ¤·¤¿ÎËÇ«¾ÊÂçÏ¢»Ô¤Î¹Á¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼ç¤Ë»³Åì¾Ê±ìÂæ»Ô¤È¤Î´Ö¤òÄê´ü±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Á£É£Ó¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢£²£µÇ¯£··î£¸Æü¤ËÂçÏ¢¤ò½Ð¹Á¤·¡¢Æ±£±£±Æü¤ËÂæÏÑ³¤¶®¤òÄÌ²á¡£Æ±£±£¶Æü¤ËÝèÈø»Ô²¤Ç³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢ËÌ¾å¤ò³«»Ï¤·¡¢Æ±£²£±Æü¤ËÂçÏ¢¤Ëµ¢¹Á¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡Ö¹ñËÉ°ÂÁ´¸¦µæ±¡¡×¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉáÂËÅç¤Ï£²£µÇ¯£¸·î¤Ë¤âºÆ¤ÓÆî²¼¤·¤ÆÝèÈø»Ô¤ÎÍÎ¾å¤ÇÂ¾¤Î£Ò£Ï¡½£Ò£ÏÁ¥¤È¶¦¤Ë·³»ö·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î£Á£É£ÓÊ¬ÀÏ¤Ç¤â£¸·î¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£ÊÆ³¤·³Âç¤ÎÊó¹ð½ñ¤âÉáÂËÅç¤¬£²£³Ç¯£³·î¡¢¹Åì¾Ê²¹ç¤ÇÃæ¹ñ·³¤Î¾åÎ¦·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÍÎ¾å¤Ç¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¤ä¶¯½±Äú¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¹çÆ±±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÍÎ¾å¤«¤éÀïÎÏ¤òÅêÆþ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ÎÁý¶¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ëÌ±´ÖÁ¥¤ÎÍøÍÑ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç·¿¤Î°ÜÆ°¼°»·¶¶¤òÅëºÜ¤·¤¿Á¥ÃÄ¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤·¡¢£Ò£Ï¡½£Ò£ÏÁ¥¤Ê¤É¤ÎÌ±´ÖÁ¥¤È·³Ì±¹çÆ±¤Î¾åÎ¦·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ·³¤ÏÂæÏÑ¿¯¹¶»þ¤Î¾åÎ¦Ç½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì±´ÖÁ¥¤òÆ°°÷¤·¤Æ¼ÂÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î·±Îý¤ò·«¤êÊÖ¤·¼Â»Ü¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾åÎ¦Ç½ÎÏ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£