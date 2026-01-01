£µÏ¢ÇÆ¤«½éÂ×´§¤«¡ÄÂè£µ£°´ü¡¡´ýÀ»Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡¡£²£²Æü³«Ëë
´ý»Î¿ÍÀ¸¥Ù¥¹¥È¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä°ìÎÏ¡¡ÎË¡¡´ýÀ»
¡¡º£²ó¤Î´ýÀ»Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢ËÉ±Ò¤¹¤ì¤Ð£µÏ¢ÇÆ¤Ç¡¢Ì¾ÍÀ´ýÀ»¤Î»ñ³Ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£¤¤¤¤·Á¤Ç£±Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ý»Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï´ýÀ»¤ÈËÜ°øË·¡¢Ì¾¿Í¡¢Å·¸µ¤òËÉ±Ò¤·¤Æ¡¢²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¸Þ´§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÇÌî¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢´ýÀ»Àï¤Ç¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾¿ÍÀï¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼·ÈÖ¾¡Éé¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë´ý»Î¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬¤ÎÉý¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¾¿ÍÀï¤Î¥·¥ê¡¼¥º¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤ÇÍ½ÁÛ¤ò³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ´ýÀï¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤â¥¿¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£Ä©Àï¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î·è¾¡ÊÑÂ§»°ÈÖ¾¡ÉéÂè£²¶É¤Ï¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¡¢°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢¼ÇÌî¤µ¤ó¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤Àï¤¤¡¢ÆÉ¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡£³Ç¯Á°¤Î´ýÀ»Àï¤«¤é¡¢¼ÇÌî¤µ¤ó¤È¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò£µÅÙÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀ±¤Î¾å¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Âè£±¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡º£·î¤Ï´ýÀ»Àï¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹ñºÝ´ýÀï¡¦£Ì£ÇÇÕ¤Î·è¾¡»°ÈÖ¾¡Éé¤¬´Ú¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìºòÇ¯¤Ë±þ»áÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¹ñºÝ´ýÀï¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝ´ýÀï¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤àµ¡²ñ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤·¤ÆÊ·°Ïµ¤¤Ë´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±þ»áÇÕ¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ë¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡±þ»áÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈÂÐÃÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¤Í¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ä»ëºÂ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¡¢°Ï¸ë¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Î£Ì£ÇÇÕ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ýÀ»Àï¤â¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÂè£±¶É¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤°¸å¤ËÂè£²¶É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¡¢ÂÐ¶É¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò´Þ¤á¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë¾¡µ¡¡Ä¼ÇÌî¸×´Ý½½ÃÊ
¡¡Ä©Àï¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢½½ÃÊ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ï£µ²ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇÔÂà¤·¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½½ÃÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜ°øË·Àï¡¢¸ëÀ»Àï¡¢Ì¾¿ÍÀï¤ÈÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ýÀ»Ä©Àï¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£´ü¤Î£Ó¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡££±°ÌÄÌ²á¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î·è¾¡ÊÑÂ§»°ÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢£±¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¡£Ä©Àï¤Ç¤¤¿¤é¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±¶É¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾¡¤Ä¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë¤º¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Âè£²¶É¤ÇÍ¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤âÂè£±¶É¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â»þ´Ö¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÕ¸ù¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿¾ÊÅÀ¤âÂ¿¤¤·èÄêÀï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÎÏ¤µ¤ó¤È¤Ï¶áÇ¯¡¢ÂÐ¶É¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉÛÀÐ¤Î¸¦µæ¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÉ¤ß¤ÎÉôÊ¬¤Î¼åÅÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥è¥»¤âÀµ³Î¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥×´ý»Î¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¼åÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï£µÅÙÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇÔÂà¡£¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÏËÜ°øË·Àï¤Î°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¡¢Ä¹¤¯Àï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÊ¬¤¬°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ë¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¨¤ì¤Ð¸ß³Ñ°Ê¾å¤Ë¶¥¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏµÙ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤Á¤ó¤ÈµÙ¤à¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¿ÍÀï¤Î¤¢¤È¤Ï£±½µ´Ö¤°¤é¤¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¸ë¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè£±¶É¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÂÐ¶É¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦´Ä¶¤Ç¡¢»þº¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç½àÈ÷¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¶ÉÂè°ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï£²ÆüÀ©¤ÎÂÐ¶É¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
£²£¹Ç¯¤Ö¤ê¥Ï¥ï¥¤ÂÐ¶É¡¡ÀáÌÜ¾þ¤ë
¡¡Âè£±¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆ¹ñ¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î³«ºÅ¡Ê¶¨»¿¡¦ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¤Ï¡¢£±£¹£¸£¸Ç¯¡¢£¹£·Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢£²£¹Ç¯¤Ö¤ê£³²óÌÜ¡£¥ª¥¢¥ÕÅç¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤òË¾¤à¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¡¥ï¥¤¥¥¡×¤Ç¡¢ÀáÌÜ¤ÎÂè£µ£°´ü´ýÀ»Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Âè£²¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¤Ï¡¢¡Ö¸ëÀ»¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¹¾¸ÍËö´ü¤Î´ý»Î¡¦ËÜ°øË·½¨ºö¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿°øÅç¤¬¤¢¤ê¡¢°Ï¸ë¿Íµ¤¤âº¬¶¯¤¤ÃÏ°è¤À¡£Âè£³¶É¤Î¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ï£²£°£²£°Ç¯°ÊÍè¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐ¶ÉÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶å½£³«ºÅ¤â£³Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡Âè£´¶É¤ÎÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Ï¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£°Ï¸ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ëÆÁÀî²È¹¯¤ò¤Þ¤Ä¤ëÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö°Ï¸ë¤ÎÀ»ÃÏÆü¸÷¶¨µÄ²ñ¡×¤¬¾·Ã×¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âè£µ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÀçÂæ»Ô¤Ï¡¢°ìÎÏ´ýÀ»¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡£ÀçÂæÈÍ½éÂåÈÍ¼ç¡¦°ËÃ£À¯½¡¤ÎÁü¤¬Î©¤ÄÀÄÍÕ»³¸ø±àÆâ¤Î»ÜÀß¤ÇÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Âè£¶¶É¤ÎÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¤ÈÂè£·¶É¤Î¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´ýÀ»Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ì½ê¤À¡£ÈÖ¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Î¾³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ï¡¢°Ï¸ë³¦¤ÎÎò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£Á¥ê¡¼¥°
Í¥¾¡¡¡¹âÈø¿ÂÏ©¶åÃÊ¡Ê¾ºµé¡Ë
¾ºµé¡¡ËÜÌÚ¹îÌï¶åÃÊ
»ÄÎ±¡¡¹À¥Í¥°ì¼·ÃÊ¡¢°ËÅÄÆÆ»Ë¶åÃÊ
¹ßµé¡¡Â¼ÀîÂç²ð¶åÃÊ¡¢¹¿ÁÖµÁ¸ÞÃÊ¡¢¾®»³¶õÌé¼·ÃÊ¡¢Â¹竽È¬ÃÊ
£Â¥ê¡¼¥°
Í¥¾¡¡¡Ä¥ÛÛ¶åÃÊ¡Ê¾ºµé¡Ë
¾ºµé¡¡ÂçÃÝÍ¥¼·ÃÊ¡¢¼ò°æÍ¤µ¬¼·ÃÊ¡¢º´ÅÄÆÆ»Ë¼·ÃÊ
»ÄÎ±¡¡ÎÓ´Á·æÈ¬ÃÊ¡¢¾®ÃÓË§¹°¼·ÃÊ¡¢Ê¿ÅÄÃÒÌéÈ¬ÃÊ¡¢°ËÎ»¸ÞÃÊ¡¢¸âÇðµ£Ï»ÃÊ¡¢°ÂÃ£Íø¾»¼·ÃÊ
¹ßµé¡¡²«æÄÁÄ¶åÃÊ¡¢À¥¸ÍÂç¼ù¶åÃÊ¡¢À¾·ò¿Ï»ÃÊ¡¢ÉÙ»ÎÅÄÌÀÉ§È¬ÃÊ¡¢Ìø»þßí¶åÃÊ¡¢»ÖÅÄÃ£ºÈÈ¬ÃÊ
£Ã¥ê¡¼¥°
Í¥¾¡¡¡Ê¡²¬¹ÒÂÀÏ¯¼·ÃÊ¡Ê¾ºµé¡Ë
¾ºµé¡¡ÂçÀ¾¸¦ÌéÏ»ÃÊ¡¢»°±ºÂÀÏº¸ÞÃÊ¡¢²¦Î©À¿¶åÃÊ¡¢ÂçÀ¾ÎµÊ¿¼·ÃÊ¡¢Â¼ËÜ¾Ä¸ÞÃÊ
»ÄÎ±¡¡±©º¬Ä¾¼ù¶åÃÊ¡¢´Ø¹ÒÂÀÏº¶åÃÊ¡¢¸ÅÃ«Íµ¶åÃÊ¡¢Äá»³½ß»ÖÈ¬ÃÊ¡¢ÎëÌÚ¿ÆóÈ¬ÃÊ¡¢Ï»±ºÍºÂÀÈ¬ÃÊ¡¢ËÙËÜËþÀ®Ï»ÃÊ¡¢Ä¥¿ð·æÏ»ÃÊ¡¢ÅÄÃæ¹¯Í¯¸ÞÃÊ¡¢É½ÍªÅÍ»ÍÃÊ
¹ßµé¡¡°ÍÅÄµª´ð¶åÃÊ¡¢»³ÅÄµ¬»°À¸¶åÃÊ¡¢·ë¾ëÁï¶åÃÊ¡¢º£Â¼½ÓÌé¶åÃÊ¡¢¾®¾¾±Ñ¼ù¶åÃÊ¡¢ÃæÌî´²Ìé¶åÃÊ¡¢½©»³¼¡Ïº¶åÃÊ¡¢ÁÉÍÔ¹ñ¶åÃÊ¡¢Ä¥ËÍ²¶åÃÊ¡¢°æ¸ýË½¨È¬ÃÊ¡¢²£ÄÍÎÏ¼·ÃÊ¡¢¾ïÀÐÎ´»ÖÏ»ÃÊ¡¢º£Ê¬ÂÀÏº¸ÞÃÊ¡¢²ÃÆ£Àé¾Ð»ÍÃÊ¡¢¾®À¾Íý¾Ï»ÍÃÊ¡¢ÃæÉÍ¹§¥ÎÊå»°ÃÊ
¡ý¥ê¡¼¥°Àï¤Ê¤É¤Î¸ª½ñ¤Ï¡¢£±·î£¹Æü¸½ºß¡£
¢¡¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÎÆüÄø¡¦ÂÐ¶ÉÃÏ
Âè£±¶É¡á£±·î£²£²¡¢£²£³Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¡¡¥ï¥¤¥¥¡ÊÊÆ¹ñ¡¦¥Ï¥ï¥¤¡Ë
Âè£²¶É¡á£±·î£³£°¡¢£³£±Æü
¡¡£Ò£ù£ï£ë£á£îÈøÆ»À¾»³¡Ê¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¡Ë
Âè£³¶É¡á£²·î£±£´¡¢£±£µÆü
¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡ÊÊ¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¡Ë
Âè£´¶É¡á£²·î£²£¶¡¢£²£·Æü
¡¡Æü¸÷ÀéÉ±Êª¸ì¡ÊÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¡Ë
Âè£µ¶É¡á£³·î£±£±¡¢£±£²Æü
ÀÄÍÕ»³¸ø±à¡¡ÀççÊ¡Ê¤»¤ó¤À¤¤¡ËÎÐºÌ´Û¡ÊÀçÂæ»Ô¡Ë
Âè£¶¶É¡á£³·î£±£¹¡¢£²£°Æü
»°Æü·î¥·¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë¾¡±º¡ÊÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¡Ë
Âè£·¶É¡á£³·î£²£µ¡¢£²£¶Æü
¥Û¥Æ¥ë²Ö·î±à¡Ê¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¡Ë
