ºå¿À¤ÎÀ¾Í¦µ±¡¢ºÆµ¯¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡¡ºòµ¨1ÅÐÈÄ¡¢º£µ¨¤ØÆ®»Ö
¡¡ºå¿À¤ÎÀ¾Í¦µ±Åê¼ê¤¬11Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î2·³»ÜÀß¤ÇÅêµåÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï±¦É¨¤Î¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç1»î¹çÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢ºÆµ¯¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï4Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡£2011Ç¯ÅÓÃæ¤«¤éÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡ÖÏ¢Â³ÅÐÈÄ¿ô¤È1500Ã¥»°¿¶¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ï³¤³°¤òµòÅÀ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¤·¡ÖÂç¤¤¤¶ÚÆù¤«¤é´¶³Ð¤Î¤º¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤º¤ì¤òºòµ¨¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë²¼È¾¿È¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÄ´À°¤Ç¡Ö¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤íÂÎ¤È¿´¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£