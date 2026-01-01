¿¹ÅÄ·òºî¤¬¡ÖÆü³è£³¿ÍÌ¼¡×¤Î80ºÐ½÷Í¥¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯º£¤Ç¤âÆ·¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
½÷Í¥¾¾¸¶ÃÒ·Ã»Ò¡Ê80¡Ë¤¬¡¢ÇÐÍ¥¿¹ÅÄ·òºî¡Ê76¡Ë¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëBSÆü¥Æ¥ì¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¥¢¥ï¡¼¡¡¿ÍÀ¸¥±¥ó¥µ¥¯Áë¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë24Æü¡¢31Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¾¾¸¶¤Ï1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë¤Ë±Ç²è¡ÖÌë¤ÎÄ©Àï¼Ô¡×¤Î¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2ºîÌÜ¤Î±Ç²è¡ÖÂ¤Ë¸þ¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤ì¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ìÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¡£µÈ±Ê¾®É´¹ç¡¢ÏÂÀô²í»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆü³è3¿ÍÌ¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾¾¸¶¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹¡Ê¸½¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¼Â²È¤Î¤¢¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤«¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¡ÖÉû¾Þ¤Î¡ØÅìµþ¸«Êª¡Ù¤òÌÜÅª¤Ë15ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø¥ß¥¹16ºÐ¥³¥ó¥µ¥¹¥È¡Ù¤Ë±þÊç¤·¤ÆÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¸«Êª¤Ç¡¢Ä´ÉÛ¤ÎÆü³è»£±Æ½ê¤ò¸«³Ø¤·¤¿»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ÆÆü³è¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤äÀÄ½Õ±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢67Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬½÷Í¥ÉôÌç1°Ì¡£¡ÖÂ¿¤¤»þ¤ÇÇ¯´Ö14ËÜ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç100ËÜ°Ê¾å¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎËèÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¾¾¸¶¤Î8Ç¯¸å¤Î69Ç¯¤Ë±Ç²è¡ÖÍ¼·î¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾¾¸¶¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö»þ¡¢·ÝÇ½ÀìÌç»ï¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬´ä¼ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿»þ¤Ë¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤ª²Î¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾¾¸¶¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡¢·ù¤À¡ª¤½¤ó¤Ê¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¾¾¸¶¤Ï66Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö»³¤Î¤«¤Ê¤¿¤Ë¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤«¤é¡¢¥«¥é¡¼¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°Î¨¤¬30¡óÄ¶¤¨¤¿¤ª½Ë¤¤¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤«¤ÏÅò²Ï¸¶¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
½ª»Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î¾¾¸¶¤Ë¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¿Í¤Î´é¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤¬½Ð¤ÆÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯º£¤Ç¤âÆ·¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£º£ÅÙ¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¾¾¸¶¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éÄï¤ÎÌò¤«²¿¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£