¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡ÛBIGBOSSÀ¶¿å Ìó£±Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤âÂ¨Î¢ÀÚ¤ê¡ª¡¡¸ÅÁã¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤È¤Î£²Ï¢ÀïÀ©¤·Kzy¤È·ãÆÍ¤Ø
¡¡¥É¥é¥´¥²¡¼¥È£±£±Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¡¢£Â£É£Ç£Â£Ï£Ó£ÓÀ¶¿å¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¡¦£Ê¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤«¤éÌµ´ü¸Â·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤ÇÌó£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥²¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ËÉüµ¢¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢£¹Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö²æ¼Øñññð¡×¤Ë²ÃÆþ¤ÈµÞÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°Æü´ôÉìÂç²ñ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤Î£Õ¡½£Ô¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿À¶¿å¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¤¸¤¯¸ÅÁã¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î£Ê¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë½Ð¿Ø¡£·ã¤·¤¤ÆùÃÆÀï¤«¤é£Ê¤ËËâ¿ÀÉ÷¼Ö¸Ç¤á¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÃÆ£ÎÉµ±¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥¹¹¶·â¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿À¶¿å¤Ï¡¢£²È¯ÌÜ¤ò²óÈò¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Ë¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤òÈ¯¼Í¡£°ìµ¤¤Ë¥é¥¤¥¬¡¼¥Ü¥à¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÉ¬»¦¤ÎË¤´ÝÅê¤²¥¹¥é¥à¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡ÖÂçºå¤Î¤ªÁ°¤é¡¢¸«¤¿¤«¡£¤³¤ì¤¬¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿£Â£É£Ç£Â£Ï£Ó£ÓÀ¶¿å¤Î¼ÂÎÏ¤¸¤ã¡¢¥Ü¥±¡£ºòÆü¤Î£Õ¡½£Ô¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î£ÊÆ±ÍÍ¡¢¼¡¤Ï¤ªÁ°¤ä¡¢£Ë£ø£ù¡£¼¡¤Ï¤ªÁ°¤ò¤ò´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¤ë¤«¤é¤Ê¡¢¥Ü¥±¡ª¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢£Ë£ú£ù¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿·Ç¯Áá¡¹¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡£´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¡©¡¡¤ä¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡£¤³¤Î²¶¤Ï¤·¤Ä¤³¤¤¤·¥¿¥Õ¤À¤«¤é¤Ê¡£³Ð¸ç¤·¤Æ¤³¤¤¤è¡×¤È·Þ·âÀë¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢·ãÆÍ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£