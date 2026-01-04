¡Úµð¿Í¡Û¡ÖÂç¤¤¯½ñ¤¤¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡×»³ºê°Ë¿¥¤¬¥Ó¥Ã¥°¤ÊÌÜÉ¸¡¡¡Ö°Ë¿¥ÁÈ¡×£³¿Í¤Ç¡Ö£¶£°¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Î¡Ö°Ë¿¥ÁÈ¡×£³¿Í¤Ç¡Ö£¶£°¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ËÜ»æ¤Î¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÂÇ¼Ô¤ÏÂÇÎ¨£³³ä¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é£²³ä£¸Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ï¹â¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£»³ºê¤Ë¤Ï£²£°¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢±¦ÏÓ¤â¡ÖÂç¤¤¯½ñ¤¤¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡×¤È¡¢¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤Ê¿ô»ú¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£³±¦ÏÓ¤Ç·×£±£¹¾¡¡£»³ºê¤¬¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î£²¥±¥¿¤Î£±£±¾¡¡¢ÀÖÀ±¤¬£¶¾¡¡¢À¾´Ü¤¬£²¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤«¤éÀ¾´Ü¤¬¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¥ê¡¼¥°¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤ÇµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È°Ë¿¥ÁÈ¤Ë²ÃÆþ¡£¡ÖÀ¾´Ü¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦µ»½Ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢ËÍ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£±£¹¤â¸åÇÚ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£³¿Í¤Ç£Çµå¾ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÎý½¬¡£°Ë¿¥¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤ä¤ë¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£Âç¤¤Ê¿ô»ú¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤ËÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë