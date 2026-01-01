¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥³¡¼¥Á·óÇ¤¤ÎÊ¿Ìî²Â¼÷¤¬¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¥¥ã¥ó¥×¡×¤ÇºÆµ¯¤Ø¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¡×¥×¥í£²£±Ç¯ÌÜ¤ÏºÆ¤Ó¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òËá¤¯
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¿Ìî²Â¼÷Åê¼ê·óÇ¤¥³¡¼¥Á¡Ê£´£±¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤ÇºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££²£µÇ¯¤Î£²·î¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£±·³¤Ç¤Ï£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤À¤±¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤Ç¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤¢¤ì¤Ï¥À¥á¡×¤È·é¤¯Ç§¤á¡¢¥×¥í£²£±Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òËá¤¯¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¡Ê£²£¶Ç¯¡Ë¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¡£¤½¤³¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¡×¡£ºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº¤¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡×¤È³°³ÑÄ¾µå¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£µ£¸¥»¡¼¥Ö¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÀºÅÙÎÉ¤¯Åê¤²¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ÇÆ°¤¯¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤¹·Á¤¬ÍýÁÛ¤À¡££²·îÁ°È¾¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤ò¸«¿ø¤¨¡¢£±·î¤Ï£²²óÄøÅÙ¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò·×²è¡££²£¶Ç¯¤«¤é¥³¡¼¥Á·óÇ¤¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¼ã¤¤»Ò¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤Ç¼«¼çÎý½¬¡££³·î¤Ë¤Ï£´£²ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎÀ¾Éð¡¦·ª»³¡¢ÃæÂ¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¡Ê£²¿Í¤¬¡Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¡££²£µÇ¯¤Î£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤ÎÀÖÌÚ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸µþ»ºÂç½Ð¿È¡£Æ±À¤Âå¡¢Â¾¤Î¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸åÇÚ¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂè°ìÀï¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ë¡£¡ÊÆîÉô¡¡½ÓÂÀ¡Ë