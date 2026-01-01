ËÌ³¤Æ»¤ËÍè¤¿ÃæÅÄæÆ¤µ¤ó¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿»þ¤Ë¤³¤ì¤¬¡Ä¡×Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ´¶·ã¡ÖÎÞ½Ð¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿è¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ¤µ¤ó¡£ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö´¶Æ°¡×¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½éÆü¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿»þ¤Ë¤³¤ì¤¬¤¢¤ê´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡ÖÃæÅÄæÆÍÍ¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ø¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿»æ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÆóÆü´ÖËÌ³¤Æ»¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªËÌ³¤Æ»¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¡¢¡Ö¡ôËÌ³¤Æ»¡¡¡ô´¶¼Õ¡¡¡ôÃæÅÄæÆ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖæÆ¤µ¤ó¤¬ËÌ³¤Æ»¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÆ»Ì±¤Ï¤â¤¦¿ÈÆâ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿è¤Ç¤¹¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡ÎÞ½Ð¤ë¤Û¤É´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£