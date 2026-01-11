¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿·Äï»Ò¡É23ºÐ°°ÉÙ»Î¡¡ÃÏÎÏÈ¯´ø¤Ç¿·Ç¯ÇòÀ±1¹æ
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê½éÆü¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡½ø¥Î¸ý¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î23ºÐ¤Ç¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿·Äï»Ò¡É¤³¤È°°ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬¡¢¿·Ç¯¤ÎÇòÀ±Âè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Ç¡¢Àè¾ì½ê½éÅÚÉ¶¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë97¤Î¸½ÌòºÇÄ¹¿ÈÎÏ»Î¡¦Å·¾º»³¡Ê¶Ì¥Î°æÉô²°¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£º¸»Í¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¾¡Éé¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤º¡¢Ìó1Ê¬¤ÎÇ®Àï¤ÎËö¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦¤«¤é¤Î¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¡£¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±ÏÃ¤·¤¿¡£º£¾ì½êÁ°¤Î·Î¸Å¤ÇÇìÇµÉÙ»Î¤éÉô²°¤Î´Ø¼è½°¤ò¤·¤Î¤°¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬¡¢ËÜ¾ì½ê¤Ç¤âÃÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£