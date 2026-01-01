¤Þ¤â¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ø¾Þ¼°¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È
¡¡ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î11Æü¸á¸å8»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¸áÁ°10»þ¡Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Î¥¶¡¦¥Ó¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÇ½ª±üµÁ¡ª¥Ö¥Á¥®¥ì´é¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌ¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Þ¤È¤á
¡¡º£²ó¡¢ÆüËÜºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§³°ºê½ÕÍº¡Ë¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤Î¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§µÜºê½Ù¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ïufotable¡£²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤È¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡Öµ´»¦Ââ¡×¤ØÆþÂâ¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë²á¹ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£ËÜºî¤Ï¡¢µ´¤¬º¬¾ë¤È¤¹¤ë¡ÖÌµ¸Â¾ë¡×¤Ç¤Î·ãÆ®¤òÉÁ¤¯·à¾ìÈÇ3Éôºî¤ÎÂè1ºî¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¡ØArco¡Ê¥¢¥ë¥³¡Ë¡Ù¡¢¡ØÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡Ù¡¢¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¤È±«¤ÎÊª¸ì ¡Ù¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
