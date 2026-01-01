¾®Àã¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ªÃã¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®Àã¡Ê49¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àã¤ÏNHK¡Ö¾®Àã¤ÈÈ¯¹Ú¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇºØÆ£¹©¡Ê44¡Ë¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏºØÆ£¤¬·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºØÆ£¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¿¤¯¤ß¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¾®Àã¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§Ã£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡£¤Þ¤À²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä16¡Á7ºÐ¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤ªÃã¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£