¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¹À²ð¡Ê51¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡×¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤ËÃÇÇ°¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¤Î¾®Àã¡Ê49¡Ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¾®Àã¤È²È¤¬¶á½ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡ÈÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡È¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÅÄ¼Ë¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®Àã¤Ë¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Ã¤Æ¡¢Ãå¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÁÝ½ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥Û¥Æ¥ë¤ò¼è¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤µ¤ì¤¿Êý¤¬³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎëÌÚ¤ÏÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤º¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â»Ò¶¡¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¡¢²ÆµÙ¤ß¤È¤«»Ò¶¡¤¬Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö»Ò¶¡¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£»Ò¶¡¤¬Íè¤ë´ü´Ö¤Ê¤ó¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¥Û¥Æ¥ë¤È¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤ËÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Àã¤Ï11Ç¯4·î¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤È·ëº§¤·¡¢3»ù¤ÎÊì¡£18Ç¯¤ËËÌÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¡¢²ÈÂ²¤ÇÅìµþ¤È¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¾¾»³¤À¤±¤¬ÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£