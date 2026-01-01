¡ÖÆüËÜ¤Ï¶²ÉÝ¡×£²»î¹ç£¸ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¡ª°µÅÝ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾×·â¡ª¡ÖÃ¯¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥·¥ê¥¢¤È¤Î½éÀï¤Ë£µ¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯UAEÀï¤Ë¤â£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¡£ºÇ½ªÀá¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¼ó°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤À¡£
¡ØXports News¡Ù¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¤À¡ªÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¾×·â¤È¶²ÉÝ¡£U-21ÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç£²Ï¢¾¡¡£Áá¡¹¤Ë¼ó°Ì³ÎÄê¡££¸ÆÀÅÀ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¢Ã¯¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤³¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°²óÂç²ñ²¦¼Ô¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢UAE¤òÇË¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«£²»î¹ç¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¼ó°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£·ø¼Â¤ÊÁÈ¿¥ÎÏ¤Ç¡¢Á°È¾¤Ë£²ÆÀÅÀ¡¢¸åÈ¾¤Ë£²ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢UAE¤òÆñ¤Ê¤¯ÇË¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Î¹¥Ä´¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¤ÏºÆ¤ÓÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤Ë啞Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
