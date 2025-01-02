¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀèÇÚ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿!Åì»³6Âç²ñ¤Ö¤êV¡¡¡È¹â¶¶Íõ2À¤¡É´äÅÄ¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿27ÆÀÅÀ¤ÇMVP
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡Âè78²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢ÃË½÷¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏÅì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬À¶É÷¡ÊÂçºå¡Ë¤ò3¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤òÍÊ¤·¤¿20Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡È¹â¶¶Íõ2À¤¡É¤È¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤´äÅÄÎç°Þ¡Ê¤ì¤¤¡¢2Ç¯¡Ë¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿27ÆÀÅÀ¤Ç¤±¤ó°ú¤·¡¢Âç²ñºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤Ï¶âÍö²ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤¬½¢¼Â¡Ê²¬»³¡Ë¤Ë3¡½0¤Ç¾¡Íø¡£7Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë1ÅÀ¤Ï¡¢¡È¹â¶¶Íõ2À¤¡É¤Î´äÅÄ¤¬¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£Âè4¥»¥Ã¥È¡¢24¡½17¤«¤é¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£¼ì·®¤Î2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤Î¤ÇºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤áÀÚ¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ°ì¤ò³Í¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï16¡½19¤ÈÎôÀª¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¶¯ÂÇ¤ò·è¤á¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î8ÆÀÅÀ¤ò´Þ¤á¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î27ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢·è¾¡¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£Á°É¾È½¤Ë¤¿¤¬¤ï¤Ì³èÌö¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åì»³¤Ï¹â¶¶Íõ¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿20Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî2Âç²ñ¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¡£Í¥¾¡»þ¤ËºÓÇÛ¤ò¿¶¤Ã¤¿¸å¡¢ÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ËÅÄ½¼¹À´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬ºò½ÕÉüµ¢¤·ºÆ·ú¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤¬´äÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ËÁ´Ãæ¤òÀ©¤·¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿°ïºà¡£ºò½©¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ·è¾¡¤ÇÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥¯¥í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¡¢»Ø´ø´±¤â¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤Ï¡Ê¹â¶¶¡ËÍõ¤¬¾å¤À¤±¤É¡¢´äÅÄ¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤µå¤òÂÇ¤Æ¤ë¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤À¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¹â¶¶Íõ¤â¤³¤ÎÆü¡¢SV¥ê¡¼¥°¤Ç¹ÅçT¤Ë3¡½0¾¡¤Á¡£ÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦´äÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¡¤¿¤»¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ëá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£½Õ¹âÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£