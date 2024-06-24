¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Û¶âÍö²ñ¡¡ÁíÂÎ¤È¤Î2´§Ã£À®!¡¡¼ç¾¤Ç¥¨¡¼¥¹¤ÎÇÏ¾ì¤¬MVP¡Ö¤Ä¤Ê¤°¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡Âè78²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢ÃË½÷¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¶âÍö²ñ¤¬¹ñ¥¹¥ÝÇÆ¼Ô¤Î½¢¼Â¤ò3¡½0¤Ç²¼¤·¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¤Î2´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡Âè2¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¤ÎÄ¹¿È¤ò¸Ø¤ê¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¼ç¾¤Ç¥¨¡¼¥¹¤ÎÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ÆÁ´°÷¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¹×¸¥¤·¤¿Ã°»³¤Ï¡Ö¤¤¤¤Å¸³«¤Î»þ¤â¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Î»þ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£