[1.11 FA¥«¥Ã¥×3²óÀï ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à 2-1 QPR]
¡¡QPR½êÂ°¤ÎMFÀÆÆ£¸÷µ£¤Ï11Æü¡¢FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥àÀï¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Á°È¾18Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¡£±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎEFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2ÉôÁêÅö)¤Ç22»î¹ç2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀÆÆ£¤ÏFAÇÕ½éÀï¤Î3²óÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£µ®½Å¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ±¿¤Ê¥±¥¬¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾16Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤¿¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸òÂå¤òÍ×µá¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¼«¤éÊâ¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¡¢ÌµÇ°¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢QPR¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤òÁê¼ê¤Ë1-1¤ÎÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢±äÄ¹Àï¤Ë¼ºÅÀ¡£1-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
