¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè20Àá ¥Ù¥íー¥Ê vs ¥é¥Ä¥£¥ª »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè20Àá ¥Ù¥íー¥Ê¤È¥é¥Ä¥£¥ª¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î12Æü02:00¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥ë¥«¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥´¥Æ¥£¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ù¥íー¥Ê¤Ï¥®¥Õ¥È¡¦¥ª¥ë¥Ð¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ª¥Ð¥Í¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥êー¥¼¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥é¥Ä¥£¥ª¤Ï¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ê¥¨¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥Î¥¹¥ê¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥¤¥µ¥¯¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
55Ê¬¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ë¥«¡¦¥Ú¥ì¥°¥êー¥Ë¡ÊDF¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥Î¥¹¥ê¥ó¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥é¥Ã¥Ä¥¡ー¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ú¥¿¥ë¡¦¥é¥È¥³¥Ö¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
68Ê¬¡¢¥Ù¥íー¥Ê¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥®¥Õ¥È¡¦¥ª¥ë¥Ð¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ª¥Ð¥Í¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ß¥ó¡¦¥µー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥¹¥±¥é¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
69Ê¬¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥¤¥µ¥¯¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ú¥É¥í¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
70Ê¬¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥À¥Ëー¥í¡¦¥«¥¿¥ë¥Ç¥£¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ë¥³¥í¡¦¥í¥Ù¥é¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
76Ê¬¡¢¥Ù¥íー¥Ê¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ë¥á¥ë¡¦¥Ù¥é¥³¥Á¥ã¥×¡ÊDF¡Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¬¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥Ë¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡ÊDF¡Ë¡¢¥¹¥¢¥È¡¦¥»¥ë¥À¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
79Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥Ù¥íー¥Ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ë¤è¤ê¥é¥Ä¥£¥ª¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤¬0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥íー¥Ê¤Ï6Ê¬¤Ë¥¢¥ë¥á¥ë¡¦¥Ù¥é¥³¥Á¥ã¥×¡ÊDF¡Ë¡¢25Ê¬¤Ë¥Ë¥³¥é¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥é¥Ä¥£¥ª¤Ï18Ê¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ê¥¨¥ê¡ÊFW¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-01-12 04:20:29 ¹¹¿·