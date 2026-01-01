J2¿·³ã¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎGKÆ£ÅÄ¤Ï¼é¸î¿ÀÄêÃå¤Ø¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡×
¡¡µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ç1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëJ2¿·³ã¤Ï11Æü¡¢¹â¾ë±¿Æ°¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¤Ç2ÉôÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï»ýµ×Áö¡¢GK¿Ø¤Ï´ðÁÃµ»½Ñ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô½Ð¿È¤Ç¤â¤¢¤ëGKÆ£ÅÄÏÂµ±¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢J2¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤ËÈ¼¤¤ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤é¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Þ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÈÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿GK¿Ø¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é´ðËÜµ»½Ñ¤ò¹â¤á¤ëÎý½¬¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¼é¸î¿ÀÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÚ²°ÌÀÂçGK¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÎý½¬¡£¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯Á°¸þ¤¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ºòµ¨¤Ï³«ËëÀï¤ÇÇ°´ê¤ÎJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é11»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç½ÐÈÖ¤ò¼º¤¤¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤À¤Ã¤¿12·î6Æü¤ÎFCÅìµþÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ19»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¡Ê5Ê¬¤±14ÇÔ¡Ë¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ·ë²Ì¤ÇÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì¤Ï¡ËËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢GK¿Ø¤Ï5¿Í¡£¼é¸î¿ÀÁè¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Ó¤¬¿·³ã¸©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ëÎ©¾ì¤ò¼«³Ð¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÄ¹¤«¤Ã¤¿È±¤ò¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¥«¥Ã¥È¡£ºòµ¨¤è¤ê¤âÎý½¬¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤¹¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢Áá¤¯¤âÊÑ²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î67¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¼ºÅÀ¿ô¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£ÃÏ¸µÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë¡¢GK¿Ø¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡ÊÀ¾´¬¡¡¸²ð¡Ë
¡¡¡û¡Ä¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2400¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ò3ËÜ¹Ô¤¦²á¹ó¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢Ê¡Åç¡¢ÆÊÌÚSC¤Ø¤Î1Ç¯È¾¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿DF¿¹Íþ¤¬¹â¤¤»ýµ×ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£½ª»Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤ê¡Ö¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£Í¾Íµ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÎÏ¤Ë¶¯¤µ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿24ºÐ¤ÏÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾å¤²¤ÆÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£