¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡ÛÅì¥ìÀÅ²¬¡¡26Ç¯¥Û¡¼¥à½éÇòÀ±¡¡Æ£Ãæ¼ç¾¤Ï·»ÄïÂÐ·èÀ©¤¹
¡¡SV¥ê¡¼¥°8°Ì¤ÎÅì¥ìÀÅ²¬¤¬¥Û¡¼¥àÀï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò7¤Ç»ß¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢4°Ì¡¦°¦ÃÎ¤È¤Îº£µ¨Ï¢ÇÔ¤â4¤Ç½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç5ÀïÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯3¡½1¤Î²÷¾¡¡£26Ç¯¥Û¡¼¥à½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¼ç¾¤ÇOHÆ£ÃæÍ¥ÅÍ¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎOH¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·»¡¦¸¬Ìé¡Ê32¡Ë¤È¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢ÂÐ³Ñ¤òÁÈ¤ó¤À¿·º§¤ÇÁáÂç¤Î¸åÇÚOH½ÅÆ£¥È¥Ó¥¢¥¹ìâ¡Ê24¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í×½ê¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¥Á¡¼¥à¤Ï½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¡¢º£½µËö¤«¤é6°Ì¤Î¹ÅçTÀï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¡È¿·Ç¯¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Âè4¥»¥Ã¥È24¡½21¡£¥é¥¤¥È¤«¤éOP¥¯¥ì¡¼¥Ä¤¬¹ë²÷¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÄù¤á¤ë¤È¡¢S¿·¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µÀï¤Ç8Ï¢ÇÔ¤òÁË»ß¤·¡¢5ÀïÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤ª¤µ¤é¤Ð¤À¡£¥ê¡¼¥À¡¼Æ£Ãæ¤Î¥È¡¼¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Á°Æü»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÌÀÆü¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡È¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¸«»ö¼Â¸½¤µ¤»¡¢1870¿Í¤Î´Ñ½°¤òÁ°¤Ë¡Öº£Æü¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ïº£µ¨½é¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡ÍøÇ»¸ü¤«¤é°ìÅ¾¡¢¶þ¿«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¤¯°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè1Àï°Ê¾å¤ËÆ£Ãæ¡¢½ÅÆ£¤Î¡È¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬µ¡Ç½¡£¤µ¤é¤ËLÉðÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¼éÈ÷¤Ç¤âÁê¼ê¤Î¶¯ÂÇ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ËÂÑ¤¨¤¿¡£MB¥¨¥¤¥Ö¥ê¥ë¤â4ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£°¤ÉôÍµÂÀ´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤¬¡ÖÆþ¤ê¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤È¤¤¤¦Î©¾ì¾å¡¢Æ£Ãæ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶´¤ó¤ÇÌÜ¤ËÆþ¤ë·»¡¦¸¬Ìé¤È¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤ÏÆ®»Ö¤ò¤¿¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£º£µ¨¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ò´Þ¤á4Ï¢ÇÔÃæ¡£ºòÇ¯11·î3Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¡¢DJ¤«¤é¡Ö¾®³Ø¹»»þÂå¡¢·»¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¸ý¤âÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2µ¨Á°¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡Ê¸½°¦ÃÎ¡Ë»þÂå¤â¡Ö¡Ê·»¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¡ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡7°Ì¾å¾º¡£À±1¤Äº¹¤ÇÄÉ¤¦T¹Åç¤â¤Î¤ß¹þ¤à¡£