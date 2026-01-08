¡ÚÏÂ²Î»³¶¥ÎØ¡¡G3ÏÂ²Î»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡ºÇ½ªÆü¡Û·´»Ê¹ÀÊ¿¤¬´ÓÏ½¤ÎV¤Ø¡¡Æî´Ø4¼Ö¡¢Å´¤Î·ëÂ«¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë
¡¡ÏÂ²Î»³¶¥ÎØ¾ì¤Î³«Àß76¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕ¡¡ÏÂ²Î»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊG3¡Ë¡×¤ÏºÇ½ªÆü¡¢·è¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Æî´Ø¤Ï½éÆüÆÃÁªÆ±ÍÍ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç4¼Ö¤¬·ëÂ«¤¹¤ë¡£Ê¡Åç¥È¥ê¥ª¤Ï¼ò°æ¡½¹â¶¶¡½ÅÏÉô¡£ÏÆËÜ¤È¿ù±º¤ÏÃ±µ³Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ó¤Î¸ü¤ß¤Ç·´»Ê¤¬¼çÌò¤ÎÀï¤¤¤À¡£¾¾°æ¤¬µ¤Ç÷¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤Ç¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¨¤Ð¡¢ÈÖ¼ê¤Î·´»Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÃË¤¬¿·½ÕV¤ò¾þ¤ë¡£Â³¤¯äÌÅÄ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¹þ¤à¤«¡£ÆóÍ½¡¢½à·è¤Ç¤ÎÏÆËÜ¤Î°µ´¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÉª¤ÎÉÔ°Â¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¡£Ã±µ³¤Ç¤â¸ÞÊ¬¡£¼ò°æ¤¬ÎÏÁö¤Ê¤é¹â¶¶¡½ÅÏÉô¤ÎÉâ¾å¤ä¡¢Ã±µ³¤Ç°ìÈ¯ÁÀ¤¦¿ù±º¤âÉÝ¤¤¡£
¡¡¡ã1¡ä·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡ºØÌÚ·¯¤¬Àª¤¤¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÅ¸³«¡£µÓ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÊÑ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£1Ãå¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¾¾°æ·¯¡£
¡¡¡ã2¡äÏÆËÜÍºÂÀ¡¡Éª¤ÎÄË¤ß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÁö¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã3¡äÅÏÉô¹¬·±¡¡ÍýÁÛÅª¤ÊÅ¸³«¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÉ÷¤Ç¼«Ê¬¤ÏÄÉÁö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¡Åç3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã4¡ä¿ù±ºÐÒ¸ã¡¡ºØÌÚ·¯¤¬¤ä¤ëµ¤¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢Áá¤á¤Ë¹Ô¤¯¤È¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¡£µÓ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤À¡ÊµìÀ«¤Î¡ËÆ£°æÐÒ¸ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£Ã±µ³¡£
¡¡¡ã5¡äÏÂÅÄ·òÂÀÏº¡¡·´»Ê·¯¤ËÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤Þ¤À6¡¢7³ä¤¯¤é¤¤¡£¿´ÇÛ¡©Á´Éô¤Ç¤¹¤Í¡£Æî´Ø4ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã6¡ä¹â¶¶¿¸Ìé¡¡µÇ°¤Î·è¾¡¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡£¼ò°æ·¯¤ÎÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã7¡ääÌÅÄ°ìµ±¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢¼þ²óÃæ¤«¤éµÓ¤òºï¤é¤ì¤¿¡£ÆÃÁªÆ±ÍÍ¡¢·´»Ê¤µ¤ó¤Ø¡£
¡¡¡ã8¡ä¼ò°æÍºÂ¿¡¡É÷¤¬¶¯¤¯¤ÆÆÃ¼ì¤Ê¾ò·ï¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÆ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¤Ç¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã9¡ä¾¾°æ¹¨Í¤¡¡ÁÛÄê¤·¤¿ÊÂ¤Ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ»Å³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼º³Ê¿³µÄ¤â¡Ë¥»¡¼¥Õ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ËÈæ¤Ù¤Æµ¤»ý¤Á¤âÂÎ¤â¾õÂÖ¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÎ×¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Æî´Ø¤ÎÀèÆ¬¤Ç¼«ÎÏ¡£