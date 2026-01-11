¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡G1Á´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡½éÆü¡Û12R¤ÏÀ¾»³µ®¹À¡¡µ×¡¹¤Î°²²°¤ÇÊ³µ¯¤ÎÆ¨¤²
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤ÎG1¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦12Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü¥á¥¤¥ó¤Ï¥É¥ê¡¼¥àÂè1ÃÆ¤ÎÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ¥É¥ê¡¼¥à¤À¡£
¡¡°²²°»²Àï¤¬°ìºòÇ¯8·î1¡Á6Æü¤Î72¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¡¦À¾»³¤¬Ê³µ¯¤Î¥¤¥óÀï¤Ë½Ð¤ë¡£ÁÇÀ¤Î°¤¯¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ê¤é¡¢¥¤¥ó¸þ¤¤ÎÄ´À°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¨¤²ÂÖÀª¤Ë¤Ï»ý¤Á¹þ¤à¤È¤ß¤¿¡£Á°¸¡1ÈÖ»þ·×¤ÎÊö¤¬¥«¥É¤Ç¶¯Å¨¡£·þ¤ê¡¢·þ¤êº¹¤·¤È¼«ºß¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£ÃÓÅÄ¤Ï¹ª¤ß¤Êº¹¤·µ»¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ì¤ë¤«¡£Ê¿ËÜ¤ÏÊö¤òÀ©¤·¤ÆÀè¤Ë¹¶¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£³°ÏÈÎ¾¼Ô¤ÏÅ¸³«¤¬¤¢¤ì¤ÐÉâ¾å¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ã1¡äÀ¾»³µ®¹À¡¡ÆÃ·±¤Î´¶¤¸¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤Ë´ó¤»¤Æ¤¢¤ë¥Ú¥é¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬´ó¤ê¤ËÄ´À°¤¹¤ë¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¡¡¡ã2¡äÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡¥Ú¥é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£À¾»³¤ÎÊý¤¬Ä¾Àþ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸½¾õ¤ÇÂ¤Ï¾¯¤·¼å¤¤¤Î¤«¤â¡£
¡¡¡ã3¡äÊ¿ËÜ¿¿Ç·¡¡»î±¿Å¾¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ÆÃ·±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÊö¤µ¤ó¤À¤±¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢Â¾¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»î±¿Å¾¤Ç¤Ï¡Ê¶ÍÀ¸¡Ë½çÊ¿¤è¤êÊ¬¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¡¡¡ã4¡äÊöÎµÂÀ¡¡¿¤Ó´ó¤ê¤ÇÂ¤Ï¤¤¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢´ª¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã5¡ä¼Äºê¸µ»Ö¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤Ê¤ó¤«²ø¤·¤¤¡£°®¤ê¹þ¤ß¤Ï°ì½ï¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¡Îò¤ò¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã6¡ä¾åÛêÄª¿ó¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤¿¡£Â¹ç¤ï¤»¤äÆÃ·±¤Ç¤â¿¤Ó¤Ç¸«Îô¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥óÉ¾²Á¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìÅÙÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤°¤é¤¤¡£