¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¡G1¥·¥ë¥¯¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡ÛÀÄ»³¼þÊ¿¤¬6Ï¢ÇÆÄ©Àï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¥ì¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¡×
¡¡·²ÇÏ¸©¡¦°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÎG1¡ÖÂè49²ó¥·¥ë¥¯¥«¥Ã¥×¡×¤Ï½à·è¾¡Àï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿8¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¡Ê4100¥á¡¼¥È¥ë¡á8¼þ¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½à·è12R¤ò´ÓÏ½¤ÇÀ©¤·¤¿ÀÄ»³¼þÊ¿¡Ê41¡á°ËÀªºê¡Ë¤¬Ãæ¿´¡£º£¥¿¥¤¥È¥ë6Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ÎÀî¸ý¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÀ©¤·¤¿ÀÄ»³¤¬¡¢´ÓÏ½¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë4Àï3¾¡¤ÇÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥½Ð¡£¤â¤Á¤í¤óºÇ¸å¤â6Ï¢ÇÆÃ£À®¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¤È¤ß¤ÆÃæ¿´»ë¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¶¯Å¨¤¬¥º¥é¥ê¡£¾¯¤·¤Ç¤â·ä¤ò¸«¤»¤ë¤È¾¡µ¡¤òÆ¨¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ÂÐ¹³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹õÀî¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¹¥°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ÆÇ´¤ë¡£ÎëÌÚ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÏ¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£·êÅÞ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¾å¾º°ìÅÓ¤ÎÄ¹ÅÄ¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã1¡ä°ËÆ£Àµ¿¿¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÁ´Â®¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä«Îý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¡¢°ã¤¦¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤¿¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã2¡äÄ¹ÅÄÃÕÌé¡¡¥¥ã¥Ö¤ÈÅÅµ¤¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤Êý¸þ¡£³°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÎ¥¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤¦¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤¬Íß¤·¤¤¡£²¼¼þ¤ê¤ò¤ä¤ë¡£
¡¡¡ã3¡äÎëÌÚ¹¨ÏÂ¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤±¤É¡¢¼þ²ó¤Î¸åÈ¾¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ï¥Í¤ÏÂç¾æÉ×¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äÃæÂ¼²í¿Í¡¡Íî¼Ö¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¾å½ÐÍè¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¹ç¤¨¤Ð¤³¤ì¤¯¤é¤¤Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µ¤¸õ¤ò¸«¤Æ¥»¥Ã¥È¡£
¡¡¡ã5¡äº´Æ£ËàÌï¡¡¥Ï¥Í¤Ï3ÆüÌÜ¤è¤ê¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¡£»îÁö¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ç½Ð¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¼¥Ä¸ò´¹¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¥»¥Ã¥È¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ã6¡ä¶â»ÒÂçÊå¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥¿¥¤¥ä¤â3ÆüÌÜ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¼êÁ°¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤«¤Ê¤êÎôÀª¤À¤Ã¤¿¡£É÷¤Èµ¤¸õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã7¡ä¹õÀîµþ²ð¡¡¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤òÅÀ¸¡¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£É÷¼¡Âè¤ÇÄ´À°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£½à·è¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò»È¤¦¤Ä¤â¤ê¡£
¡¡¡ã8¡äÀÄ»³¼þÊ¿¡¡½éÆü¤Î¾õÂÖ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¾¯¤·¥»¥Ã¥È¤ò°·¤Ã¤¿¡£Æ°¤¤Ï¤¤¤¤¡£6Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¥ì¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¡£