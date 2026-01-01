·ó¶áÂç¼ù¡¡TDL¤Ç±£¤·»£¤ê¤«¤éÌÅ¤Ã»Ò¤ò¡È¼é¤Ã¤¿¡É¹ÔÆ°¡¡¡Ö¾¡¼ê¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤é°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤¿¤á¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬11Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡¡ÃÏ²¼ABEMA¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¼þ°Ï¤Î±£¤·»£¤ê¤«¤éÌÅ¤Ã»Ò¤ò¡È¼é¤Ã¤¿¡É¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ë»÷¤¹¤®¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¤¥±¥á¥ó&Èþ½÷Âç½¸¹ç¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤¬ÃøÌ¾¿Í¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½çÈÖÂÔ¤Á¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥½¥³¥½ÏÃ¤ò¤µ¤ì¡¢²¿ÅÙ¤â¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¯¡Ö¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿EXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡Ö¤«¤Í¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?À¼³Ý¤±¤é¤ì¤¿»þ¡×¤È¿¶¤Ã¤¿¡£·ó¶á¤Ï¡Ö²¶¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ËÌÅ¤Ã»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¾¡¼ê¤Ë¼Ì¿¿»£¤é¤ì¤¿¤éÌÅ¤Ã»Ò¤â°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£Á´°÷¤È¼Ì¿¿»£¤í¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿»£¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤ËÌÅ¤Ã»Ò¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤è¤ê¿Íµ¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£