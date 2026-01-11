¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¡3ÆüÌÜ¡Û10R¤ÏÊ¿ÅÄ·òÇ·Í¤¡¡µ¡ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤¢¤ë¤Î¤ß
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø9th¡¡»³¸ý¥·¥Í¥ÞÇÕ¡×¤Ï11Æü¡¢2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤¤ç¤¦12Æü¤Î3ÆüÌÜ¤Ï11R¤Þ¤ÇÍ½Áª¤ò¼Â»Ü¡£ÃíÌÜ¥ì¡¼¥¹¤Ï10R¤À¡£
¡¡2ÆüÌÜ¸åÈ¾11R¤Ç6Ãå¤À¤Ã¤¿Ê¿ÅÄ¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯µ¡ÎÏ¤ò¾åÀÑ¤ß¤µ¤»¤ë¤Î¤ß¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢Æ¨¤²¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤«¡£¼ÂÀÓ¾å°Ì¤Î»ÔÀî¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Î·þ¤ê¡¢·þ¤êº¹¤·¤Ç¾¡Éé¡£¾åÌî¤ÎÏ¢Æþ¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£¶¯ÎÏµ¡¤Î²Ï¹ç¤Ï¥³¡¼¥¹¤¬±ó¤¯¤Æ¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã1¡äÊ¿ÅÄ·òÇ·Í¤¡¡¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤Ï²ø¤·¤¤¡£¾åÂ¼¡Ê¿µÂÀÏº¡ËÁª¼ê¡¢¹Ó°æ¡Êµ±Ç¯¡ËÁª¼ê¤Ë¤Ï¿¤Ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÂ¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã2¡ä¾åÌî½Ó¼ù¡¡¥Á¥ë¥È0.5¤Ç¿¤Ó¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬»ý¤Ä¤Ê¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¡£»ý¤Ä¤è¤¦¤ËÄ´À°¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¡ã3¡ä»ÔÀîÅ¯Ìé¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¡£»ß¤á¤Æ¤â¤Þ¤À²ó¤ê²á¤®¡£¸½¾õ¤Ï²ó¤ê²á¤®¤Ç¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤±¡£¥Ú¥é¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»î¤¹¡£
¡¡¡ã4¡ä»³ËÜ·Ê»ÎÏº¡¡Â¤Ï²ø¤·¤¤¡£1ÁöÌÜ¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ú¥é¤ÏÌá¤¹¡£
¡¡¡ã5¡äÁÒ»ýè½¡¹¡¡Â¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¾è¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¤ÎÊÊ¤¬¶¯²á¤®¤ÆÃ¡¤±¤Ê¤¤¡£Ââ·Á¤â°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã6¡ä²Ï¹ç»°¹°¡¡Á°È¾¤ÎÂ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿¤Ó·¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¡£Â¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¡£²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£