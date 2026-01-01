¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡G1Á´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÛËÜ´ÖÀµÂ§¤Î¡íÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡í¤ÏµÈÅÄ³ÈÏº¡¡¹¥ÁÇÀµ¡Ì£Êý¤Ë¹¥È¯¿Ê·è¤á¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤ÎG1¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ËÜ´ÖÀµÂ§µ¼ÔÃ´Åö¤Î¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤ÏµÈÅÄ³ÈÏº¡Ê43¡á²¬»³¡Ë¤Ç¾¡Éé¡£µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤ò¥°¥Ã¤È¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Àá¡¢Ç¯¤Þ¤¿¤®¤ÎÃÏ¸µÀï¤ÇÍ½Áª¤ò¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¤ÆÍ¥¾¡Àï¤ÎÀä¹¥ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÈÅÄ³È¡£3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ÆV¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢³Ê¾å¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¾Þ¶â²¦¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢³Í¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£SG¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µÈÅÄ³È¤é¤·¤¤½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤Î±ü¤Ë¤ÏÇ³¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¡£¡Èº£Ç¯¤³¤½¤Ï¡É¤Î»×¤¤¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡3Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤Î°²²°»²Àï¡£2Ï¢ÂÐÎ¨39¡ó¤Î59¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÆ£¸¶¡ËÊËÀ¸¤È¤ÎÂ¹ç¤ï¤»¤Ç¤ÏÂçº¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ°¤¼«ÂÎ¤ÏµÚÂèÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ£¸¶¤Ï¡ÖÁ°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤´¶¿¨¡×¡£¤Ê¤é¤Ð´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ú¥éÄ´À°¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤À¤¤¤ÖÆÃ¼ì¤Ç¡Ä¡×
¡¡Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤ÏÂ¿¾¯¿´ÇÛ¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Ä´À°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥È¯¿Ê¤À¡£
¡¡¡ÚËÜ´Ö¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û4R¡¢±Ô¤¯º¹¤·È´¤±¤Æ¡ã2¡ä¡ã1¡ä¡¢¡ã2¡ä¡ã4¡äÎ®¤·¡£11R¡¢Å¸³«¤òÆÍ¤¤¤ÆÉâ¾å¡£¡ã6¡ä¡á¡ã1¡ä¡¢¡ã6¡ä¡á¡ã2¡äÎ®¤·¡£