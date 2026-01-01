NHK±ØÅÁÃæ·Ñ¤Î¡È¿è¤Ê·×¤é¤¤¡É¤Ë¾Î»¿¡Ö¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°úÂà30ºÐ½÷»Ò¤Ø·É°Õ
Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ
¡¡Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ï11Æü¡¢¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔÈ¯Ãå¤Î9¶è´Ö42.195¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¡¢´ä¼ê¸©±è´ßËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢NHK¤Î±ØÅÁÃæ·Ñ¤Ï°ì»þÃæÃÇ¡£±ØÅÁ¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Î30ºÐ¤ÎÎÏÁö¤¬¤¢¤Þ¤ê±Ç¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢NHK¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡30ºÐ¤ÎºÙÅÄ¤¢¤¤¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤Ï8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£Ä¹Ìî¤Î4¶è¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢±ØÅÁ¥é¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±·Ú²÷¤Ë¶î¤±¤Æ¤¤¤¿½øÈ×¤ËÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£NHK¤Î±ØÅÁÃæ·Ñ¤Ï°ì»þÃæÃÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¤ËÃæ·Ñ¤¬Ìá¤ë¤È¡¢ºÙÅÄ¤Ï5¶è¤Ø¤Î¥¿¥¹¥ÅÏ¤·¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NHK¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¸å¡¢¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç4¶è¡¦ºÙÅÄ¤ÎÁö¤ê¤òÊüÁ÷¡£X¾å¤Î±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç°úÂà¤¹¤ëºÙÅÄ¤ÎºÇ¸å¤Î±ØÅÁ¤ò¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö4¶è¤ÎÌÏÍÍ¤ËºÙÅÄ¤¢¤¤¤µ¤ó´Ñ¤ì¤¿¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤À¤±¤ÉºÙÅÄ¤¢¤¤Áª¼ê¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖºÙÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁö¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È¤ß¤ì¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÂçºå¤¬2»þ´Ö18Ê¬19ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¡£Ä¹Ìî¤Ï2»þ´Ö19Ê¬12ÉÃ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë