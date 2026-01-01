¡ÚË½É÷·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦±º²ÏÄ®¡¢ÍÍ»÷Ä®¡¢¤¨¤ê¤âÄ®¤ËÈ¯É½ 12Æü04:17»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°4»þ17Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤ò±º²ÏÄ®¡¢ÍÍ»÷Ä®¡¢¤¨¤ê¤âÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¹âÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢12ÆüÃëÁ°¤«¤é12ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£±º²ÏÄ®
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡12ÆüÃëÁ°¤«¤é12ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s
¢£ÍÍ»÷Ä®
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡12ÆüÃëÁ°¤«¤é12ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s
¢£¤¨¤ê¤âÄ®
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡12ÆüÃëÁ°¤«¤é12ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s