²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬´¶¼Õ¤¹¤ë£´¿Í¤ÎÂçÀèÇÚ¡ÖÌµ¸ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤é¤·¤¤·Ú¸ý¤â¿®Íê¤ÎÎ¢ÊÖ¤·
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢²ñ¸«¤Ç¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¿£³¿Í¤Î´ÆÆÄ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤«¤é¼õ¤±¤¿¸ø³«¥¨¡¼¥ë¤Ë¤â¥¢¥ó¥µ¡¼¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£´£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë£±£°Ç¯¸å¤ËÉÁ¤¯»Ñ¤äÅÁÀâ¤Î¡ÈÌ¾¸À¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸å²ù¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÌó£±»þ´Ö¡¢¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÈÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ü¥½¥Ã¤È¡¢¤È¤Ü¤±¤ë²¬ËÜÀá¤Ç²¿ÅÙ¤â¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿²ñ¸«ÃæÈ×¡££±£±Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿µð¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¡¢¤Ò¤È¤Ä»×¤¦¤Î¤¬¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È£±Ç¯ÌÜ¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤«¤é£±·³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ïº£¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¸¶´ÆÆÄ¡¢¹â¶¶´ÆÆÄ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë»Õ»ö¡££³Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç·×£±ËÜÎÝÂÇ¤â£´Ç¯ÌÜ¤Î£±£¸Ç¯¤Ë¹â¶¶´ÆÆÄ¤¬£´ÈÖ¤Ç½é¤á¤Æµ¯ÍÑ¡£Íâ£±£¹Ç¯¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤Î°¦¾Î¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊ³µ¯¤òµá¤á¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤âÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Öµð¿Í¤ÎÎò»Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦£³¿Í¤Î²¼¤ÇÈôÌö¤ò¿ë¤²¡¢ÇùÁ³¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì´¤¬½ù¡¹¤ËÎØ³Ô¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¶¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢ÂÇ·â¤Î¤³¤È¤â¡£Í³¿¤µ¤ó¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Ìµ¸ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤é¤·¤¤·Ú¸ý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢£´ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¿®Íê¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤À¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¡¡¹¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤¬¡È¸ø³«¥¨¡¼¥ë¡É¤ËµÚ¤Ö¤ÈÉ½¾ð¤ÏºÆ¤Ó¡¢ÏÂ¤é¤¤¤À¡££²£²Ç¯¥ª¥Õ¤«¤é¼ç¾¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÂÇ¤Î£²Ëç´ÇÈÄ¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤«¤é¤Ï¡Ö±©¤Ð¤¿¤±ÏÂ¿¿¡¡²¶Ã£¡Ê¤¿¤Á¡Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ªÁ°¤Î°ìÈÖ¤Î±þ±çÃÄ¤À¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ·ãÎå¤µ¤ì¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿ÃË¤ÎÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡ÖÍ¦¿Í¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÌî¼ê¤Ç¤Ï£°£³Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¾¾°æ½¨´î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£Í£Ì£ÂÄ©Àï¡£ÂàÃÄÁª¼ê¤Ê¤¬¤é²ñ¸«¤Ï¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ô£Ö¡×¤Ç°ÛÎã¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢³¤¤òÅÏ¤ëÃË¤Î³Ð¸ç¤Ï£ÇÅÞ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¡ËµåÃÄ¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÎáÏÂ¤Îµð¿Í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼çË¤¤ÎÌ´¤Ï¡¢µð¿Í¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë
¡¡¢¡ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î²ñ¸«¡¡¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ·î¤Ë£±£°ÅÙ¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºâ³¦¿Í¤äÀ¯¼£²È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£µå³¦¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢£²£´Ç¯£±£±·î¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£Ä£å£Î£Á¡¦»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡¢£×£Â£ÃÄ¾¸å¤Î£²£³Ç¯£³·î¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¡¢£²£²Ç¯£±£±·î¤Ë£³´§²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤é¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡£¸½Ìò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤Ï£²£±Ç¯£±£±·î¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡ÊÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë°ÊÍè¡£µð¿Í¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤Ï£±£¹£·£·Ç¯¤Ë²¦Äç¼£¤¬¹Ô¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£