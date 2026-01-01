¥¢¥ó¥¬ÅÄÃæÂî»Ö¡¡¹¬¤»ÂÀ¤ê¤Ç¡Ö¥¸¥ç¥®¥ó¥°»Ï¤á¤¿¡£º£Ç¯Áé¤»¤Þ¤¹¡×¡¡·ëº§3Ç¯´Ö¤ÇÁý¤¨¤¿ÂÎ½Å¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÍµÈ¤£¤£eeeee!¤½¤¦¤À!º£¤«¤é¤ªÁ°¤ó¥Á¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤Ê¤¤?¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÁý¤¨¤¿ÂÎ½Å¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥ß¥·¥å¥é¥ó·ÇºÜ¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤ò´®Ç½¤·¤¿ÍµÈ¹°¹Ô¤é½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¡£ÅÄÃæ¤¬Ãæ¥È¥í¤ò¿©¤Ù¤¿ºÝ¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Î¥È¥·¤¬´é¤ò¸«¤Æ¡Öº£Æü¤Ï´é¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤¯¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤±¤É¤â¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÉ½¾ð¤ò´Ë¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤¯¤ó¤À¡×¤È¼Õºá¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤ªÁ°¤¬¤à¤¯¤à¤ó¤À¤è¡×¤È¤¹¤°¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡´é¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥®¥ó¥°»Ï¤á¤¿¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¡£º£Ç¯Áé¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ì¤ËÍµÈ¤¬¡Ö¤À¤¤¤ÖÂÀ¤Ã¤¿¤Î?¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö10¥¥íÂÀ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ëº§¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÎ½ÅÁý¤Ë¥È¥·¤Ï¡Ö¹¬¤»ÂÀ¤ê¤Ç¤Í?¡×¤ÈÌÜ¤¸¤ê¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï23Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£