ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹XË¬Ìä¤Ø¡¡±éÀâ¤Ë¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Æ±ÀÊ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï11Æü¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤¬12Æü¤ËÆîÉô¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¡¢¼Â¶È²È¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ë±§Ãè´ë¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹X¼Ò¤ÎµòÅÀ¤Ç·Ð±Ä¿Ø¤ä½¾¶È°÷¤Ë±éÀâ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï¹Ò¶õËÉ±Òµ¡´ïÂç¼ê¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¼Ò¤ÎµòÅÀ¤â»ë»¡¤¹¤ë¡£¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¡ÖËÉ±Ò»º¶È´ðÈ×¤ÎÉü¶½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿À½ÉÊ¤Î¶¡µëÂÖÀª¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·Ç¤²¤ë¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¡¼¥à¡×¹½ÁÛ¤Î¤¿¤á¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¹Ò¶õµ¡¤òÃµÃÎ¤¹¤ë±ÒÀ±³«È¯¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Èµð³Û¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£