¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè16Àá ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤È¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î12Æü01:30¤Ë¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥Ï¥êー¡¦¥±ー¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥ì¥Êー¥È¡¦¥«ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥¸¥§¥Ê¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Þー¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥Ö¥í¡¦¥Þ¥¤¥¨¥ë¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ËÆ£ ÍÎµ±¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î5Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ë¤è¤ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢13Ê¬¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥í¥Ö¥í¡¦¥Þ¥¤¥¨¥ë¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥§¥Ê¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤À¤¬¡¢30Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬µÕÅ¾¡£¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥º¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-1¤È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
50Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥³¥ó¥éー¥È¡¦¥é¥¤¥Þー¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥º¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç3-1¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë53Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£Áê¼ê¥Áー¥àÁª¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ë¤è¤ê4-1¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
57Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ì¥Êー¥È¡¦¥«ー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¡ÊDF¡Ë¡¢¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
64Ê¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Þー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¹¥Ð¥ó¥Ù¥ê¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥À¥à¡¦¥À¥®¥à¡ÊMF¡Ë¡¢¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥²¥ë¥Ï¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
68Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ï¥êー¡¦¥±ー¥ó¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç5-1¡£4ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë69Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ï¥êー¡¦¥±ー¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç6-1¡£5ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë76Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥º¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç7-1¡£6ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
77Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¡ÊDF¡Ë¤«¤é°ËÆ£ ÍÎµ±¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
77Ê¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥í¥Ö¥í¡¦¥Þ¥¤¥¨¥ë¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ñ¥ì¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
77Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ï¥êー¡¦¥±ー¥ó¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¦¥£¥º¥À¥à¡¦¥Þ¥¤¥¯¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
83Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥º¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
86Ê¬¡¢¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ê¥¯¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥¸¥§¥Ê¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤êHensel Pharrell¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ð¥Ö¥í¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î88Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿ー¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç8-1¡£7ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬8-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ËÆ£ ÍÎµ±¡ÊDF¡Ë¤Ï77Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
