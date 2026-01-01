ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¡6ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¤Ç¾å±é200²óÃ£À®¡¡´ª»°Ïº¤ÎÂ¹¤¬ÀáÌÜ¤ò½ËÊ¡¡¡¡Ö¼ÂÊì¤È¥Ô¥¢¥Õ¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤¬Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¤¬11Æü¤ÎÃë¸ø±é¤Ç200²ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²Î¼ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤ÎÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢2011Ç¯¤ËÂçÃÝ¤¬½é±é¡£º£²ó¤¬6ÅÙÌÜ¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤¬1ËÜ¤º¤ÄÂçÃÝ¤Ë¥Ð¥é¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤ÎÉñÂæ¡£ÂçÃÝ¤¬Ãæ±û¤ËÎ©¤Ä¤È¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾å¼ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢ÂçÃÝ¤Ë¥Ô¥¢¥Õ¤Î¼«ÅÁ¤òÂ£¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯57¡Ë¤ÎÂ¹¡¦ÆóÂåÌÜÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¡Ê12¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥¹¥È¤ËÂçÃÝ¤Ï¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ´¶·ã¡£Ä¹»°Ïº¤«¤é²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ä¹»°Ïº¤¬¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£ÂçÃÝ¤Î¡ÈË½Ïª¡É¤Ë´é¤ò¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿Ä¹»°Ïº¤¬¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ª¼Çµï¤ò200²ó¤â¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¤¼¤Ò1000²ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ª±é¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢22Ç¯¤ËÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¤ÇÆ±·à¤ò¾å±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÄÌ»»200²ó¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¼Â¸½¤Ç¤¤º¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦1²ó¤ä¤ì¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈºÆ±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ëº£²ó¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«2ÆüÌÜ¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£´ª»°Ïº¤µ¤ó¤â´Ñ·à¤·¤¿½é±é¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¿¶¤êÊÖ¤ëÀ³Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¡Ö¡Ê½é±é¤«¤é¡Ë15Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¥¤¥ä¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤âÁö¤ì¤ë¤·¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤ì¤ë¡£´è¾æ¤ÊÂÎ¤ËÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤ÏÁ´ÆüÄø¤¬´°Çä¡£¡Öµá¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÊÉñÂæ¤¬¡Ë¤Ç¤¤ë¡£¥Ô¥¢¥Õ¤Î²Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È²ÎÉ±¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç31Æü¤Þ¤Ç¡£