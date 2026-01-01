39ºÐÉñÂæ½÷Í¥¡¡ºòÇ¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡¡À¼Í¥¡¢ÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤µ¤«¤¤¤«¤Ê¡Ê39¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤«¤¤¤Ï11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤ÆÊ¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢ÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ç¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤ÇÍ¥¤·¤¯²º¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö³§ÍÍ¤¬·ò¹¯¤Ç¡¢·ò¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¶á¶·¤òÃÎ¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£