¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¶ÛÄ¥±£¤»¤Ì²¬ËÜÏÂ¿¿¡ÄÊóÆ»¿ØÌó£±£°£°¿Í¤òÁ°¤Ë£±»þ´Ö¤Î²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿³Ð¸ç
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡á·ÀÌó»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ºòÇ¯£¶·î£³Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤Îº²¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¿·Å·ÃÏ¤ËÄ©¤à³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢µð¿Í¤Î¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¡££²£´Ç¯£µ·î¤ËÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÈÈëÌ©ÆÃ·±¡É¤Î»×¤¤½Ð¤âÌÀ¤«¤·¤¿
¡¡Àï¤¦¾ì½ê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤¿º²¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²¬ËÜ¤Ï¡¢µð¿Í¤ÇÆ±¤¸¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤À¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ìó£±Ç¯È¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖÆþÃÄ¤·¤¿º¢¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¡Ø£´ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤½¤³¤ò¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ÊÌò³ä¤ò¡ËÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬µå¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤âÄ¾ÀÜÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤Ï£³£°¡Á£´£°Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡¢¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤¿£³£°¡Á£´£°Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£²£´Ç¯¤Î¸òÎ®Àï³«ËëÁ°¤Î£µ·î£²£·Æü¡£²¬ËÜ¤ÏµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤ËÅÔÆâ¤ÎÂçÉô²°¤Ë¾·¤«¤ì¡¢Ìµ¿´¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¸òÎ®Àï½ªÎ»¸å¤ÎÆ±Ç¯£¶·î£²£°Æü¤Ë¤âÅìµþ£Ä¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡££²£µÇ¯¤Ïº¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Ç£µ·î¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢Á´Áª¼ê¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö£³¡×¤ò¤Ä¤±¤¿£¸·î£±£¶Æüºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤Ï¡¢£±£°£²Æü¤Ö¤ê¤Î£±·³Éüµ¢Àï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ï¤Þ¤µ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤Ï£²£±Ç¯¤ÎÂçÃ«°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î²ñ¸«¡£¥à¡¼¥Ó¡¼¥«¥á¥é£±£´Âæ¤Ê¤É½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£±£°£°¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤ä¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿²¬ËÜ¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎËèÆüËèÆü¡¢Ìîµå¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥°¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ö·³¤Î¼çË¤¤Ç¼ã¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Î£Ö¡¦¥²¥ì¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡á¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡á¤È¤Î¶¦Æ®¤À¡£¥²¥ì¥í¤Ï¡¢£²£±Ç¯¤Ë¤ÏÂçÃ«¤ò£²ËÜ¾å²ó¤ë£´£¸È¯¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿°ìÎÝ¼ê¡£¡ÖÆ±¤¸±¦ÂÇ¼Ô¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÁª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤âÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡££³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð½à¡¹·è¾¡¤Ç¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££×£Â£Ã¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ö·³¤Ç¤ÏÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òË¾¤à¡£
¡¡Ìó£±»þ´Ö¤Î²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¹î¸Ê¿´¡×¤È¤¤¤¦Ä¾É®¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¹»»þÂå¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤½¤ÎÀè¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ï¡¢³èÌö¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¿·Å·ÃÏ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢Æ²¡¹¤ÈÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡¹¨ÂÀ¡Ë