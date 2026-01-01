ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù¾å±é200²ó¤â¡Ö1²ó1²ó¤¬¾¡Éé¡×¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ËÂç´î¤Ó
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡ÙÃë¤ÎÉô¤Ç¾å±é200²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃÝ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢ÃæÂ¼´ª¶åÏº¤Î¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤´äºê¹¨Èþ¤¬²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Ä¹»°Ïº¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ï¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÈô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤Û¤É¶Ã¤¡¢ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤ò¸ì¤ë´äºê¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´¶·ã¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¥ã¥¹¥È¡õ¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡ÄÂç´î¤Ó¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢ÂçÃÝ¤¬16¶Ê¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¡£¾å±é¤Ï¡¢2011Ç¯¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢13¡¢16¡¢18¡¢22Ç¯¤ÈÂ³¤¡¢4Ç¯¤Ö¤ê6±éÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡Ö200²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖËÜÅö¤Ë1²ó¤º¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£1977Ç¯¡¢ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤È²»³Ú·à¤Ç¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Á°¸å¤Ë¡¢´ª»°Ïº¤µ¤ó¤«¤é¥Ô¥¢¥Õ¤ÎËÜ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëÂçÃÝ¤À¤¬¡¢´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Ï´ª»°Ïº¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¤¤¤ë¿Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤ÎÃ£À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö1²ó1²ó¤¬¾¡Éé¤À¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£200²ó¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤¹¤´¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢1²ó¤Ç¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£½é±é¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤¿¤ê¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤À¤Ê¤¯¡¢Èô¤ó¤À¤êÄ·¤Í¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´è¾æ¤ÊÂÎ¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦2·î¤ÎºÇ¸å¤ÎÂçºå¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Ìµ»ö¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
