¡ÚÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Û¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¾å±é200²óÃ£À® ¡Ö200²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×´äºê¹¨Èþ¡¦ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡
2011Ç¯¤Î½é±é¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÉñÂæ¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù¤Ç¡¢¾å±é200²ó¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é±é¤«¤é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Û¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¾å±é200²óÃ£À® ¡Ö200²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×´äºê¹¨Èþ¡¦ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡
¡Ö¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Î½÷²¦¡×¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥ÕÌò¤òÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬16¶Ê¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ëËÜºî¡£º£²ó¤Î¾å±é¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê6±éÌÜ¡£
½é±é¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ËÜºî¤ÇÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÉÇä±é·àÂç¾ÞºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¡×¤ò¡¢±é½Ð¤Î·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤Ï·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÝ¤µ¤ó¤È¥Ô¥¢¥Õ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬Æó½½ºÐ¤Îº¢¡¢18ÂåÌÜ¡¦ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó(Åö»þ¡¦´ª¶åÏº¤µ¤ó)¤«¤é¥Ô¥¢¥Õ¤ÎÉ¾ÅÁËÜ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡£°ÊÍè¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÉñÂæ¤Ø¤È¼Â¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤È¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤È¥Ô¥¢¥Õ¤È¤ò·Ò¤°¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸Î¡¦18ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤Ç¡¢£¶ÂåÌÜ¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤ÎÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£2¿Í¤ÏÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¡¢200²óÃ£À®¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹»°Ïº¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ï´ò¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤¯¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶·ã¤Î¤¢¤Þ¤ê¾²¤Ë¤Ø¤¿¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤À¡Á¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¤ÈÂç´î¤Ó¡£
Ä¹»°Ïº¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÂçÃÝ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¤°¦¾Î¡Ö¤¿¤±¤Ð¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤¿¤±¤Ð¡¢¥Ô¥¢¥Õ£²£°£°²ó¸ø±é¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡É¤ÈÃúÇ«¤Ë¤´°§»¢¡£
¤¤ç¤¦½é¤á¤Æ¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹»°Ïº¤µ¤ó¤ËÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Î¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ª¼Çµï¤ò200²ó¤âÂ³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï1000²óÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÈÂç¿Í´éÉé¤±¤Î°§»¢¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ï´¶·ã¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´äºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿È¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é¤¹¤ëÌò¤ò¡¢¤è¤¯¤â200²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä°Î¤¤¤Í¡É¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Í¤®¤é¤¦¤È¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¤Ê¤é4Ç¯Á°¡¢2022Ç¯¤ÎÇîÂ¿ºÂ¸ø±é¤Ç¾å±é200²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃÝ¤µ¤ó¡£
½ª±é¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢200²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢201²óÌÜ¤Ç¤â202²óÌÜ¤Ç¤â¡¢£±²ó¤º¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢¡È¡Êº£Æü¤Î¸ø±é¤â¡Ë¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥Ô¥¢¥Õ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö»ä¤¬²Î¤¦»þ¤Ï»ä¤ò½Ð¤¹¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò200²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£º£Æü¤¬²¿²óÌÜ¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡É¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ç¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÇ°¸ø±é¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï4²ó¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢µÒÀÊ¤ä½Ð±é¼Ô¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥È¥ï¡¼¥ÌÌò¤ÎÇßÂô¾»Âå¤µ¤ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¥Í¡¦¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¥Ã¥ÒÌò¤ÎºÌµ±¤Ê¤ª¤µ¤ó¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥»¥ë¥À¥óÌò¤Î×¢À¥Í§Í´¤µ¤ó¡¢¥¤¥ô¡¦¥â¥ó¥¿¥óÌò¤ÎÆ£²¬ÀµÌÀ¤µ¤ó¤é¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û