¡ÚU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡ÛÆüËÜ¡¡3È¯²÷¾¡¤Ç·è¾¡T¿Ê½Ð!¡¡Âç´Ø¤Ï2ÆÀÅÀ¤âËþÂ¤»¤º¡ÖÍ¥¾¡¤Ø²ÝÂê¤¬»Ä¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þU¡¼23¥¢¥¸¥¢ÇÕ1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¡¡ÆüËÜ3¡¼0UAE¡Ê2026Ç¯1·î10Æü¡¡¥¸¥Ã¥À¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼U¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Âç²ñ¤Ï10Æü¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤ÏUAE¤Ë3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡AÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ëMFÂç´Ø¤¬¡¢2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à³èÌö¡£Á°È¾5Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÇÁê¼êMF¤«¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤¤FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¤ÎÀèÀ©PKÃÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢Æ±37Ê¬¤Ë¤Ï²ÚÎï¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é±¦Â¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë20ºÐ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤Ø²ÝÂê¤¬»Ä¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈìÅÍß¤À¤Ã¤¿¡£