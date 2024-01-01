¥Ö¥é¥¤¥È¥ó32¶¯Æþ¤ê¡¡FAÇÕ¥Þ¥óUÀï¤ÇÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¡¡»°ãø¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ½Ð¾ì
¡¡¡þFAÇÕ3²óÀï¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó2¡¼1¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¡Ê28¡Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤ÎFAÇÕ3²óÀï¤Ë2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾32Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬2¡¼1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥Á¡¼¥à¤ÏFAÇÕ¤Ç½é¤á¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò²¼¤·32¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾12Ê¬¡¢FW¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Îº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òFW¥°¥ë¥À¤¬µÍ¤á¤ÆÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£
¡¡¸åÈ¾20Ê¬¤Ë¤ÏFW¥°¥ë¥À¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FW¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬º¸Â°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¾å¶ù¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»°ãø¤Ï2¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾32Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Æ±40Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â2¡¼1¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆFAÇÕ9ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤«¤é½é¤á¤Æ¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£