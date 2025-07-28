¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¥Ç¥«¤¤½÷¤Ï¥à¥ê¡×¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¡Ä¡©172¥»¥ó¥Á¤ÎÃæ3½÷»Ò¡ß152¥»¥ó¥ÁÃË»Ò¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÈµÕÅ¾¡ÉÀÄ½Õ·à¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ª¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¤ÎÇº¤ß¤¢¤ë¤¢¤ë¡ª¡ÖÍê¤à¤«¤é¸«¤ª¤í¤¹¤Ê¡×¤òÆÉ¤à
ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡¢À¤¤Ë¤¤¤¦¡Ö¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¡×¤ÎÁá²µ½÷¤µ¤¯¤é¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈõÌîÉð»Ö¤È¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇØ¾æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Èà½÷¤À¤±¤¬¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¤µ¤¯¤é172¥»¥ó¥Á¡¢Éð»Ö152¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦Âçº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¿ÈÄ¹¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×ÎÞ¤ÎÍýÍ³
ËÜºî¡ØÍê¤à¤«¤é¸«¤ª¤í¤¹¤Ê¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¤Î¡Ö¿·¿Í¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×¤Ç²Âºî¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°ÉÇµ¤µ¤ó(@sakana32929)¤À¡£¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÉÇµ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£ ¡Ö¤â¤È¤â¤È¡ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ßÀßÄê¡É¤¬¹¥¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ÏÆ±¤¸ÇØ¾æ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÃË¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬ÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë³¬ÃÊ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÖÂç¤¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤âÌ¥ÎÏÅª
2024Ç¯¤Ë¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥Ç¥«½÷¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¾®¤µ¤¤¡á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊýÄø¼°¤¬º¬¶¯¤¤¡£ ¤½¤ì¤ËÂÐ¤·°ÉÇµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤â»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£ËÜºî¤Çºî²è¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤â¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§°ÉÇµ(@sakana32929)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£