¡ÚË½É÷Àã·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÀÐ¼í»Ô¡¢ÅöÊÌÄ®¡¢¿·¼ÄÄÅÂ¼¤ËÈ¯É½ 12Æü02:11»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°2»þ11Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¤òÀÐ¼í»Ô¡¢ÅöÊÌÄ®¡¢¿·¼ÄÄÅÂ¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚË½É÷Àã·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÀÐ¼í»Ô¡¢ÅöÊÌÄ®¡¢¿·¼ÄÄÅÂ¼¤ËÈ¯É½ 12Æü02:11»þÅÀ
ÀÐ¼íÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢12ÆüÄ«¤«¤é12ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇË½É÷Àã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÀÐ¼í»Ô
¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡12ÆüÄ«¤«¤é12ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡12ÆüÃë²á¤®
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡16m/s
¢£ÅöÊÌÄ®
¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡12ÆüÄ«¤«¤é12ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡12ÆüÃë²á¤®
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡16m/s
¢£¿·¼ÄÄÅÂ¼
¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡12ÆüÄ«¤«¤é12ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡12ÆüÃë²á¤®
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡16m/s
