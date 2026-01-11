¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬ÀèÀ©¤â¡Ä¥ß¥é¥ó¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ë¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤Î¾¼ÔÄË¤ßÊ¬¤±
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè20Àá¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¥ß¥é¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï19»î¹ç¤òÀï¤¤2¾¡7Ê¬¤±10ÇÕ¤Î18°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤Ç¤Ï2¾¡1Ê¬¤±2ÇÔ¤È½ù¡¹¤ËÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥ß¥é¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï18»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ111¾¡6Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö39¡×¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö3¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¤òÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¥ß¥é¥ó¤¬½øÈ×¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ÎGK¥À¥Ó¥É¡¦¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Î¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤â¡¢»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¶¦¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ66Ê¬¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬¿ë¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¡£º¸CK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥°¥º¥à¥ó¥É¥½¥ó¤¬½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ô¥¨¥È¥í¡¦¥³¥à¥Ã¥Ä¥©¤¬Æ¬¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥ß¥é¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¤ä¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¤Ê¤É4Ì¾¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢Î®¤ì¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢90Ê¬¡¢¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÃ¡¤¹þ¤à¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥ß¥é¥ó¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ«¤¬¿á¤«¤ì¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¥ß¥é¥ó¤Ë¤è¤ë»î¹ç¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·èÃå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï18Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤È¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï15Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥³¥â¤È¤¾¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¡1¡Ý1¡¡¥ß¥é¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡66Ê¬¡¡¥Ô¥¨¥È¥í¡¦¥³¥à¥Ã¥Ä¥©¡Ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ë
1¡Ý1¡¡90Ê¬¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡Ê¥ß¥é¥ó¡Ë
【動画】コムッツォの先制ゴール✕エンクンクの同点ゴール！
誰よりも高く跳んだ🟣
グズムンドソンの正確なCKに
コムッツォが頭で合わせた！
ホームの大観衆の前でミラン相手に
フィオレンティーナが先制✅
🇮🇹セリエA第20節
🆚フィオレンティーナ✕ミラン
📺#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¥»¥ê¥¨A #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/fV0Ypr0IUR
執念の同点ゴール🎈
フォファナの絶妙なスルーパスから
裏に抜けたエンクンクが豪快に決め切った！
リーグ17戦無敗中のミランが土壇場で追いつく！
🇮🇹セリエA第20節
🆚フィオレンティーナ✕ミラン
📺#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¥»¥ê¥¨A #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/KUpcExOaaB