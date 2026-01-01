U-10¤Î¥µ¥Ã¥«ー¸ø¼°Àï¤ÇÍ£°ì¤ÎÅì³¤Âç²ñ¡ÖOKAYA CUP¡×¡¡8¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«ー¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë
10ºÐ°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥µ¥Ã¥«ー¸ø¼°Àï¤Ç¡¢Í£°ì¤ÎÅì³¤Âç²ñ¤È¤Ê¤ë¡ÖOKAYACUP¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤ÎÅ´¹Ý¾¦¼Ò²¬Ã«¹Ýµ¡¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£
°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢»°½Å¡¢ÀÅ²¬¤Î4¸©¤Ç¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿12¥Áー¥à¤¬8¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«ー¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¡Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤ÆºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ½é¤ÎÅÀ¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿¤±¤ÉµÕÅ¾¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤ÉÕ¤±¤ëÃæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
